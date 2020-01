Més de la meitat de delegats de la junta de personal del Trueta aposten per Domeny

Un total de quinze delegats de la junta de personal del Trueta vol el futur hospital als terrenys de Domeny, i vuit membres el volen a Salt. Així ho constaten els resultats de la votació que van dur a terme dimarts els 23 delegats de la junta de personal de l'hospital Trueta de Girona, que es van trobar en una reunió extraordinària per debatre sobre la futura ubicació del nou centre hospitalari referent a la demarcació de Girona. Onze delegats de Comissions Obreres i quatre del sindicat d'infermeria Satse van votar a favor del Trueta a Domeny i quatre delegats de Metges de Catalunya, dos del CATAC i dos del CSC van votar a favor de Salt.

La presidència de la junta de personal del Trueta va enviar ahir els resultats del posicionament dels sindicats a CatSalut a través d'un document registrat.



Decisió aquest trimestre

La consellera de Salut, Alba Vergés, va tornar a insistir que «en breu» el Departament anunciarà la ubicació del nou hospital Josep Trueta. En concret, Vergés ha fixat la data dins d'aquest primer trimestre de l'any, tal com ja s'havia anunciat. Això sí, la titular de Salut va deixar clar que la decisió vindrà marcada per criteris tècnics, tot i que també s'ha parlat amb els alcaldes. En aquest sentit, Vergés va assegurar que treballen per estudiar quina és la millor opció a l'hora d'ubicar el nou centre on hi ha d'haver l'assistència, la docència i la recerca. «L'hospital Josep Trueta és de Girona, però també ha de ser de tot el territori», va reblar.