El temporal castiga passejos marítims i ports

La borrasca Gloria ha causat danys i incidències al litoral de les comarques gironines. La Costa Brava està patint un dels seus pitjors temporals i malgrat que sembla que comença a anar de baixa, encara és aviat per comptabilitzar totes les destrosses que ha provocat.

A mesura que passen les hores es van coneixent alguns dels danys que està causant la borrasca a la Costa Brava, que ahir encara va registrar un pic d'onada de fins a 11,09 metres d'altura a la una de la matinada. Al llarg del dia, les onades van començar a anar de baixa a la boia de Ports de l'Estat instal·lada a Begur. Per exemple, a la una del migdia, encara va haver-hi un pic de 6,56 metres. Aquest aparell de mesurament oceonogràfic està situat mar endins i, per tant, les onades quan arriben a la costa són inferiors.

Hi ha dues instal·lacions portuàries de la Costa Brava que han patit les pitjors conseqüències d'aquest fort onatge que porta el temporal Gloria: el port de Blanes i el de Palamós. A la resta de ports hi hagut destrosses sobretot en embarcacions i alguns equipaments.



Dic de Blanes foradat

Al port de Blanes, el temporal de llevant ha afectat una part emergida del dic. Ha causat un forat per on ara passen totes les onades. Segons fonts de Ports de la Generalitat, gran part de l'energia de l'onatge dels últims dies s'ha concentrat en un punt d'aquesta infraestructura portuària. Ha ocasionat una obertura al dic per on passen les onades i deixen una imatge inèdita en aquest punt de la Selva marítima.

Arran del succés, un equip de tècnics de l'ens de la Generalitat es va desplaçar ahir al matí al port blanenc per valorar els danys i la possible solució.



Naus per terra a Palamós

Al port de Palamós, l'afectació també va ser destacada. Els danys van produir-se en unes naus del Club Nàutic. Aquestes edificacions estan situades a tocar del vial que uneix el port pesquer i el port esportiu de la població costanera. En aquest cas, els Bombers van haver d'abalisar la zona de naus afectades per ensorrament parcial. Van patir esfondraments dues naus i una tercera va patir alguns tipus de danys.

A més, l'escullera de la zona del port de la Marina també va patir danys destacats, segons fonts de Ports de la Generalitat.

A Palamós ahir els Bombers estaven enfeinats amb aquest esfondrament de naus però a pocs metres juntament amb la resta d'efectius d'emergències seguien buscant un tripulant d'un mercant va caure dimarts a l'aigua.

A banda d'aquestes dues àrees portuàries, el temporal està fent mal en altres instal·lacions de la Costa Brava que pateixen un dels temporals més greus dels últims anys. Una borrasca que obliga a mantenir la flota pesquera amarrada.

Des de Ports de la Generalitat ahir es van destacar diverses incidències que s'han registrat en les últimes hores a la costa gironina. Per exemple, al port de l'Escala una embarcació de nàutica popular s'ha enfonsat o que els Bombers van haver de fer una actuació a l'Estartit per arranjar planxes metàl·liques del sostre d'una pèrgola. A la major part dels ports gironins, a més, les onades eren tan altes que van ultrapassar els dics i això va causar danys en embarcacions que hi havia amarrades.

El director de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez , va assegurar que els danys a les infraestructures portuàries catalanes a causa del temporal tindrien un cost estimat d'uns 6 milions d'euros. Una xifra que exclou els que han patit les infraestructures portuàries de Barcelona i Tarragona.

Els passejos de les poblacions de la Costa Brava també van patir un dur revés amb el temporal Gloria. Les conseqüències segurament també tindran costos milionaris. D'entrada, moltes de les platges s'han vist engolides pel fort onatge i quan es retiri caldrà valorar si cal fer una aportació de sorra en aquestes zones. Però també s'han produït fortes destrosses que van sortint a la llum a mesura que passen els dies i que el temporal comença a donar treva. A la zona de l'Escala, la llevantada va enfonsar part del passeig que va des de la població fins a Sant Martí d'Empúries, davant de la platja del Portitxol, on hi ha el conegut hotel Empúries. El fort onatge, a més, va generar un gran forat i va enfonsar part de la via destinada als vianants.



Crida a la prudència

Davant d'aquesta situació i d'altres destrosses que va patir el front marítim, l'Ajuntament va fer una crida a la població per evitar posar-se en situacions de perill, especialment a primera línia de mar i en zones arbrades. Per evitar ensurts en aquestes àrees, van tallar diversos vials pròxims al mar com els carrers Mirador del Pedró, Punta Montgó i Puig Borrom i el passeig d'Empúries. També està clausurat l'accés a la zona del Port d'en Perris per l'acumulació de còdols de la platja sobre el carrer.

A Sant Antoni de Calonge la força de l'onatge també ha causat estralls. Els espigons, segons assegura l'Ajuntament, han quedat malmesos. Unes edificacions que es van fer en el seu dia per evitar que el mar s'emportés la sorra de les platges. A banda també hi ha molts elements del mobiliari urbà del passeig destrossats i la sorra s'ha desplaçat a aquesta zona així com sediments i algues. L'accés a aquesta zona està tallat i l'Ajuntament insta la població a actuar amb precaució i no acostar-se al front marítim.

A Palafrugell, la llevantada també ha causat estralls als seus nuclis de la costa. Els passejos estan tallats i l'Ajuntament assegura que si algú entra a la zona i supera les balises de seguretat, la Policia Local no dubtarà a sancionar la gent, ja que posen en perill la seva vida i també la dels serveis d'emergències.



Negocis afectats

Els passejos de Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell tenen nombroses destrosses ocasionades pel fort onatge d'aquests dies. També n'han patit els negocis que hi ha a primera línia i alguns habitatges han tingut inundacions als garatges. A Tamariu, per exemple, la sorra ha pujat fins al passeig i s'ha amuntegat de tal manera que en alguns punts hi ha muntanyes de l'alçada dels bancs. També hi ha destrosses en el mateix passeig i això també ha succeït a Llafranc. En aquest nucli de Palafrugell hi ha hagut també la caiguda de molts arbres no només a tocar del front marítim sinó també en carrers. Algun d'aquests ahir estaven tallats per aquest motiu.

A Platja d'Aro, el fort onatge també segueix vigent i les principals afectacions es concentren en danys al mobiliari urbà, elements de façanes i sobretot a primera línia del litoral i al passeig Marítim, on ahir ja hi havia màquines començant la neteja. Se les podia veure traient la sorra que havia pujat en zones del passeig o carrers propers. L'Ajuntament manté el tancament i prohibició d'accés al passeig Marítim, camins de ronda i cales de la façana marítima.

A Roses, la situació és similar a la resta de poblacions costaneres. Ahir el consistori va destacar que la situació més preocupant és l'acumulació d'aigua a la zona de Santa Margarida, que aquest dimarts ja va patir l'entrada del mar i va inundar el passeig Marítim i els carrers de primera i segona línia de mar. Ahir en aquesta àrea a més van caure dos arbres. També segueix tallada al trànsit la sortida de Roses que hi ha a tocar la rotonda del càmping Bahia.

A Tossa de Mar, aquest dimarts es va veure com una capa d'escuma entrava pels carrers del poble. Però aquesta anava acompanyada d'aigua que va generar destrosses en habitatges i comerços de primera línia de mar. El fang ahir era també el protagonista en els vials de la població, ja que l'escuma s'ha convertit en aquest nou element. La platja Gran va quedar desapareguda amb la unió de la riera i del mar.

Aquestes són les principals afectacions que s'han conegut les últimes hores però a mesura que vagi a menys el litoral, els ajuntaments podran començar a fer valoracions i xifrar quins costos tindran els desperfectes.