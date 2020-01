Els trens de Blanes a Malgrat trigaran entre sis i nou mesos a restablir-se

El servei ferroviari entre Blanes i Malgrat de Mar (línia R1 de Rodalies) trigarà entre sis i nou mesos a restablir-se. La crescuda del riu Tordera va enfonsar ahir els ponts d'en Pitxota, a Malgrat, un dels quals és ferroviari, i Renfe va indicar que caldrà veure si es pot reparar o si s'ha de construir de nou. Mentrestant, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar que hauran de buscar un «sistema alternatiu» per cobrir part d'aquest trajecte amb autobusos.

La borrasca Gloria va tenir ahir greus afectacions en el servei ferrovari de les comarques gironines, amb interrupcions del servei a la línia R1 (Barcelona- Mataró- Maçanet), la R-11 (Barcelona-Portbou) i la connexió de la capital catalana amb Puigcerdà (R3). La circulació a les línies R1 i R11 va estar interrompuda entre Maçanet-Massanes i Portbou durant pràcticament tot el dia degut al mal temps, les afectacions provocades per la caiguda d'arbres i altres obstacles i, en alguns trams, per la manca de tensió.

Els principals problemes es van concentrar a la línia R1, la que connecta Barcelona i Maçanet a través del Maresme. El servei va quedar interromput ja a primera hora del matí des de Badalona per inundacions, desbodaments de rieres, sorra escampada per les vies i el descarrilment d'una maquinària de via que estava revisant la línia.

El més greu, però, va ser l'enfonsament del pont sobre el riu Tordera, que serà el que mantindrà la via tallada durant un període d'entre sis i nou mesos. Calvet va explicar que s'havia posat en contacte amb Adif per fer una «primera avaluació» de la situació, i un cop constatat que seria qüestió de mesos, va assegurar que s'haurà de configurar un servei de transport alternatiu, de manera que els combois arribin fins a Malgrat i a partir d'allà es faci el transport per carretera. El conseller va apuntar que cal garantir que el transport públic sigui «el més eficient possible» per als usuaris de la zona.

Pel que fa a l'altre pont entre Malgat i Blanes, el que passa per carretera, el responsable de Territori va xifrar en uns cinc milions d'euros el cost de les obres d'emergència per reparar-lo, i va garantir que els treballs s'impulsaran «immediatament».

Finalment, per la línia de Barcelona a Puigcerdà només van circular trens fins a la Garriga, ja que es van produir despreniments i la caiguda d'arbres que van obstaculitzar la via. Al túnel de Vic, per exemple, es va acumular més d'un metre d'aigua sobre el carril.