Detecten 25 torres elèctriques malmeses pel temporal a comarques gironines

Endesa ha detectat 25 torres de mitjana tensió malmeses pel temporal Glòria durant aquests dies a comarques gironines. La xifra, que és provisional, s'ha obtingut durant el primer dia d'inspecció que la companyia ha fet amb l'ajuda d'un helicòpter i amb transport terrestre.

Els danys han estat provocats sobretot pel fort vent, la neu i la caiguda d'arbres arrossegats per les crescudes de riu com el Ter i el Fluvià, que han trencant línies elèctriques, així com les inundacions.

Torre elèctrica mig tombada a Verges

També s'han trobat pals de fusta i formigó caiguts o doblegats. Les afectacions es troben en punts com Bàscara, Sant Hilari, Blanes, Bescanó i Anglès, entre d'altres i es preveu que la xifra de danys augmenti amb els reconeixements dels pròxims dies. Operaris ja treballen sobre el terreny per reparar els desperfectes.