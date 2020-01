El «Gloria» marxa però deixa milers de gironins sense aigua ni llum

Després de la tempesta ve la calma, diu la dita. Però per a milers de llars gironines, un cop va parar de ploure, encara havia d'arribar el pitjor. A part de les inundacions i destrosses causades pel desbordament del Ter, «sorprenentment» els habitants de Girona i de nou municipis més de la província es van quedar sense aigua potable durant més de quatre hores. A les quatre de la tarda, l'Ajuntament de Girona informava que com a conseqüència del temporal d'aquests darrers dies, es va produir una inundació del punt de captació per l'abastament d'aigua al pantà del Pasteral i, en conseqüència, una manca de subministrament d'aigua provinent d'aquest embassament.

Per aquest motiu, el subministrament d'aigua potable es va tancar a totes les persones abonades a Aigües de Girona, Salt i Sarrià. Així doncs, la situació va afectar un total de nou municipis del Gironès: Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Quart, Sant Julià de Ramis, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix. En el mateix comunicat, s'informava que l'abastament d'aigua a la ciutat es faria a través de les reserves dels dipòsits municipals, que podrien garantir un mínim subministrament durant les pròximes hores. Les reserves s'utilitzarien per donar aigua potable a la ciutadania al vespre entre les 20.30 h i les 21.30 h, i avui des de les 7 i les 9 h.

Com a conseqüència, l'estat «d'alarma» va propagar-se ràpidament i moltes famílies van anar als supermercats per comprar garrafes d'aigua, per si de cas la situació s'allargava més del previst. «El supermercat de Montjuïc estava ple de gent que comprava aigua per dies, es notava preocupació i incertesa», explicava Gemma Torrent, veïna de Montjuïc.

Al vespre, l'Ajuntament de Girona va comunicar que el subministrament tornava a la normalitat a partir de dos quarts de nou a tots els municipis afectats. Tot i això, van informar, es continuava treballant en la recuperació completa del servei, perquè les condicions estaven en un estat «precari» i no s'esperava que fins avui es pogués «estabilitzar» la situació. Segons el consistori, el restabliment del subministrament es va poder dur a terme «gràcies al dispositiu especial de Bombers de la Generalitat i cossos d'emergència, que van accedir a les instal·lacions des d'on es controlen les canonades de sortida d'aigua del pantà del Pasteral i, amb la col·laboració de tècnics responsables, van poder comprovar l'abast del problema i van poder tornar a posar en funcionament el punt de captació per l'abastament d'aigua de l'equipament».



4.600 abonats sense llum

D'altra banda, Endesa va informar que la caiguda de quatre torres de mitjana tensió –dues a Bescanó, una a Medinyà i una a Blanes– va deixar 4.600 abonats sense llum a la demarcació i 500 d'aquests, a Girona, a partir de les sis de la tarda. Cal tenir present que a primera hora de la tarda els talls van afectar 4.000 abonats a la ciutat. La companyia elèctrica no va descartar que hi hagués més torres afectades a la zona del Baix Ter, i va desplaçar tècnics per comprovar les afectacions allà on se'ls van reportar incidències amb el subministrament. Segons la companyia, els talls intermitents que van tenir lloc dimecres a diferents punts de la demarcació com els barris de Germans Sàbat o Fontajau de Girona, van ser deguts a possibles incidències com la inundació de centres de transformació, cables elèctrics malmesos o possibles caigudes de torres. En el tancament d'aquesta edició, els abonats sense llum es van reduir a 2.500 abonats.



Talls de carreteres i trens

Al llarg del dia hi va haver afectacions a una trentena de vies a causa de les condicions meteorològiques i, d'aquestes, una vintena estaven tallades a Bescanó, Quart, Flaçà, Bellcaire d'Empordà, Garrigàs, Torroella de Fluvià, Vilallonga de Ter, Tortellà, Planès, Blanes, Borrassà, Tossa de Mar, Gualta, Arbúcies, Bescanó, Massanes, Hostalric, Ullà, Parlavà i Vall de Bianya.

Quant a les afectacions ferroviàries a les línies R1 i RG1 hi havia servei alternatiu per carretera entre Arenys i Blanes. No es podia arribar a Maçanet perquè la carretera d'accés estava tallada. I en el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi havia un sol tren per hora i sentit. El conseller Buch va demanar «prudència» en el tram final d'emergència i va dir que Girona encarava el «retorn a la normalitat».