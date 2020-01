Jutgen un home acusat de violar una dona que li feia tasques domèstiques

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de violar presumptament una dona a qui havia contractat per fer tasques domèstiques al seu domicili de Girona i, posteriorment, intentar-ho amb una segona a Celrà. La fiscalia l'acusa d'un delicte de violació, d'un altre en grau de temptativa i d'un tercer de lesions, pels quals sol·liciten una pena de tretze anys de presó.

El relat de la fiscalia indica que a finals de 2017 el processat S.L.B. va aprofitar la presència de la víctima al seu pis a Girona mentre feia les tasques domèstiques per «abraonar-se-li per sorpresa», immobilitzar-la i agredir-la sexualment. La víctima va afegir en la seva declaració al judici que l'acusat la va advertir que havia gravat un vídeo i que si explicava el que havia passat l'escamparia.

A més, mentre que l'acusat va advertir en la seva declaració que havia mantingut una relació consentida amb la víctima durant uns mesos fins que van tallar el contacte, la víctima va negar que accedís a aquest extrem i va situar l'encontre sexual en un acte únic i no consentit.

La fiscalia sosté que hi hagué un segon fet delictiu que se situa uns mesos després, el maig de l'any 2018 al nou habitatge del processat, situat a Celrà. En aquest cas, la relació professional s'iniciava aquell mateix dia, però hi havia hagut converses prèvies per missatgeria per tal de concertar els detalls de la contractació. En un dels missatges l'acusat li va referir que vingués «ben guapa», un document que la fiscalia ha aportat com a prova, i durant la seva declaració la dona va explicar que en veure els missatges que li enviava va decidir dur una navalla per «por al que pogués passar».

El modus operandi, segons l'acusació, hauria estat el mateix: mentre la víctima realitzava les tasques l'acusat la va «immobilitzar pels braços i va intentar agredir-la», aquest cop sense èxit. La víctima va declarar que va veure una càmera a l'habitació on va intentar agredir-la, i que en veure's «assaltada», va defensar-se traient la navalla que s'havia guardat a la butxaca. L'acusat va negar els fets dels dos episodis que la fiscalia li atribueix, i mentre que en el primer succés va dir que hi havia hagut una relació sentimental prèvia, va subratllar que la segona víctima li havia tret la navalla «sobtadament» i sense que ell hagués intentat fer cap acostament previ.



Mala praxi policial

L'advocat de la defensa, Narcís Badosa, va sol·licitar en l'inici del judici la nul·litat de les actuacions perquè considera que la instrucció del cas s'ha fet «vulnerant els drets fonamentals» del seu representat. En concret va explicar que quan es va fer la detenció, es va procedir a un registre telefònic sense autorització de l'acusat ni presència d'un lletrat, que va aconseguir l'endemà, segons va indicar. Segons Badosa, el fet que la primera víctima denunciés els fets un cop els Mossos d'Esquadra registressin el telèfon de l'acusat «sense autorització», implica que «possiblement aquesta denúncia no hagués arribat mai».

D'altra banda, també va qüestionar la instrucció de la causa com a peça única, ja que segons va indicar s'hauria d'haver separat en dues donat que les víctimes no tenen connexió entre si. «S'ha vulnerat doblement els drets del meu representat i des de l'inici el procediment ha estat viciat», va subratllar. Tot i que havia demanat la suspensió del judici, el jutge va descartar aquesta opció i va indicar que aquestes consideracions es resoldran en sentència.

Per tot això, i negant el relat incriminatori, la defensa demana l'absolució de l'acusat. La fiscalia, més enllà de la pena de presó, dividida en 9 anys pel primer cas i 4 pel segon, també sol·licita una indemnització a les víctimes per valor de 40.000 euros i la prohibició d'acostament i comunicació durant sis anys. Pel delicte lleu de lesions, demana una multa de 1.350 euros. El judici ha quedat vist per a sentència.