Neix una nova plataforma d'oposició a la variant d'Olot

Una caminada popular servirà per presentar als garrotxins una plataforma que està en contra de la construcció de la variant d'Olot tal com esta plantejada. La plataforma denominada E-Garrotxa es defineix com un moviment social ecologista i independent.

Està format per organitzacions polítiques i entitats relacionades amb el medi ambient. Entre els seus membres hi ha vells coneguts de l'ecologisme a la comarca com Joan Naspleda, Joan Vilanova i Sergi Batlle.

La plataforma es donarà a conèixer el pròxim diumenge, dia 26 de gener, a les 10 del matí a les Fonts de Sant Roc. Després començarà una ruta mig reivindicativa i mig festiva pels llocs on, segons els plans aprovats, ha de passar la variant d'Olot.

Així, la ruta s'iniciarà a les Fonts de Sant Roc, passarà per la muntanya Pelada, i arribarà a Sant Valentí de la Pinya, des d'on hi ha bones vistes del paisatge d'Olot i la Vall d'en Bas. A dalt, a Sant Valentí, a migdia (les 12 h), es llegirà el manifest «No són variants, és una carretera de llarg recorregut».

La tornada serà pel corriol que baixa fins al Molí del Collell i, passant pel camí que voreja el riu Fluvià als Tussols, s'arribarà de nou a les Fonts de Sant Roc a 2/4 de 2, on es repetirà la lectura del manifest.

L'aparició de la plataforma ha coincidit amb el recent anunci de la variant de les Preses i la Vall d'en Bas. La nova ha donat transcendència a una infraestructura reclamada des de fa dècades pels sectors econòmics olotins, l'Ajuntament d'Olot, el de les Preses i la plataforma de veïns No és un vial, és un carrer.

La plataforma opositora a una variant amb efectes ambientals és un nou actor en un panorama en el qual predominen els organismes partidaris d'una variant d'inici imminent i execució ràpida.

Fins ara l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha estat l'únic detractor a una variant d'execució ràpida, però mai s'ha oposat a la carretera que ha de suposar la solució als problemes de trànsit d'Olot i de les Preses.

El seu alcalde, Lluís Amat, ha anunciat que presentarà al·legacions als traçats presentats per Territori i Sostenibilitat i ha aprovat la contractació d'una enginyeria per donar suport als interessos del seu municipi. També ha demanat opinió als veïns.

Per la seva part, Olot i les Preses han reconegut que la Vall d'en Bas ha de defensar els seus interessos paisatgístics i ambientals. Això no obstant, advoquen per una solució ràpida que suposi una millora en la qualitat de vida dels seus veïns.

És el mateix que demanen els veïns de la plataforna No és un vial, és un carrer. Es tracta dels veïns de l'avinguda Sant Jordi que pateixen des de fa dècades el trànsit pesant que per falta d'una variant ha de passar per davant de les seves cases.

Es queixen del mateix que no volen els grups ecologistes: contaminació, sorolls i accidents. També fan marxes per reclamar una variant que els faci possible una existència comparable a viiure en un carrer normal.