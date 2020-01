Primera línia de mar: de l'anàlisi de danys a zona catastròfica

El temporal Gloria es va debilitant i els desperfectes ocasionats a la Costa Brava segueixen presents. Els passejos segueixen plens de sorra, el mobiliari urbà està destrossat i els ajuntaments comencen a netejar-ne alguns i fan les primeres valoracions dels danys .

El port de Blanes és un dels que ha patit les pitjors conseqüències de la borrasca Gloria a les infraestructures portuàries de les comarques de Girona perquè l'onatge va generar un forat al dic. Ahir al matí s'hi va començar a fer una actuació d'emergència, que consisteix a reomplir l'esvoranc creat pel temporal amb peces d'escullera. El temporal excepcional va provocar una forat de 20 metres a l'espatller. Ahir, va aparèixer un altre forat al costat, segons l'Ajuntament de Blanes. L'alcalde de la localitat, Àngel Canosa, es va reunir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que es va traslladar a la zona afectada pel temporal. L'alt mandatari va anunciar que en la propera trobada amb Pedro Sánchez li demanarà la col·laboració del Govern espanyol perquè s'involucri en la reparació dels danys.

A Palamós també es van ocasionar destrosses al front marítim. La zona del vial que uneix el port esportiu i el pesquer va quedar molt malmesa i unes naus del club nàutic estan mig destrossades i a punt de caure a terra. En aquest vial, de fet, el dimarts, en ple temporal Gloria, es va poder veure una imatge que mostra com d'imprudent pot arribar a ser la gent. Una furgoneta va entrar per la zona del vial quan hi havia un gran onatge. Aquest vehicle, que fins i tot va ser immortalizat en un vídeo, va ser detectat per la Policia Local però va fugir del lloc.

Aquests tipus d'imprudències poden costar vides. Com la del mort d'aquest dimecres al vespre precisament a la zona de la marina de Palamós quan va anar a veure com estava la seva embarcació. Va intentar fixar-la però va caure a l'aigua. Efectius de la zona el van rescatar però el SEM no el va poder recuperar. La policia local no va poder accedir al vehicle en què anava l'home i que va entrar en zona perillosa, ja que era en un lloc amb gran onatge.

La víctima era un home de 69 anys de Palafrugell. L'Ajuntament d'aquesta localitat ahir va decretar dia de dol i les banderes van onejar a mig pal. D'altra banda, es van anul·lar tots els actes institucionals previstos per aquest cap de setmana.

La investigació d'aquest fet està en mans de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Palamós, els dos cossos que també lideren el dispositiu de recerca d'un mariner desaparegut fa tres dies després de caure d'un mercant a l'aigua. Dimecres, se'n va localitzar un casc a la zona de Torre Valentina que s'apunta que és del finat. De moment no ha aparegut el cos.

Tots els municipis costaners estan fent valoracions i es van coneixent nous danys. A Sant Antoni de Calonge, ahir es va informar de l'enfonsament d'una part del parterre del mig del passeig, entre l'espigó de l'Amistat i l'espigó del Mig. Els serveis tècnics avaluen si hi ha més perill a la resta de la zona.



Zona catastròfica

A Platja d'Aro l'Ajuntament va anunciar que demanarà la declaració de zona catastròfica, ja que «els danys públics superen en escreix els d'àmbit privat». A través de l'ens AROimpulsa, el consistori ha començat a contactar amb els negocis de primera línia de la façana marítima per tenir una primera valoració de la seva afectació. Una informació que serà útil per sol·licitar la declaració.

Les principals afectacions s'han produit al passeig marítim: són molt nombroses i es concentren en danys al mobiliari urbà, elements de façanes i sobretot a tota la façana marítima, on les últimes hores ja han començat els primers treballs de neteja.

A Tossa de Mar ahir es va fer un ple extraordinari en què es va aprovar la creació d'una oficina d'atenció, informació i suport als damnificats per les inundacions. L'objectiu és facilitar la sol·licitud i obtenció de les ajudes públiques i privades. També es va anunciar per part del consistori que demanaran ajudes al Govern de la Generalitat, la Diputació i el Govern espanyol. La gran inundació soferta per la població aquesta setmana a conseqüència de la borrasca Gloria, que ha fet penetrar el mar dins el nucli urbà de Tossa de Mar amb onades de sis i set metres d'altitud, ha causat greus perjudicis a nombrosos immobles destinats a negocis.

A l'Escala, ahir al matí es va poder reobrir la desembocadura del Riuet un cop va baixar la intensitat del temporal per tal de poder començar a evacuar l'aigua acumulada en tot aquest sector. L'accés al passeig d'Empúries es va mantenir tallat, ja que dimecres s'hi va produir un esvoranc, així com un tram del carrer Puig Rom pel risc de caiguda de pins. A més, segons va informar l'Ajuntament, el temporal va trencar la característica roca del Salpatx. L'estructura es troba mar endins i és característica de l'Escala per la seva peculiar forma de bota. A Sant Pere Pescador, on dimecres a la tarda es va desbordar el riu Fluvià, ahir s'hi van dur a terme tasques d'extracció d'aigua per tornar a la normalitat.

A Sant Feliu de Guíxols l'impacte continuat de les onades i la força del temporal va acabar destrossant una part de l'espigó de Rius i Calvet. També es van fer malbé els lavabos i l'escala que portava a la platja adjacent a Palm Beach. En altres punts del poble, com a Sant Pol, les passeres de fusta s'han malmès, les escales de l'extrem més pròxim a Sant Feliu, arribada de sorra als carrers, i la sorra de la platja ha taponat l'accés al mar de la riera. L'Ajuntament està valorant els danys.