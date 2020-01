Tensió i incertesa al Baix Ter per l'efecte del desembassament

Al migdia el nivell del riu va anar a la baixa i el sol va escalfar però, lluny de donar l'episodi de desbordament per acabat, el Baix Ter va continuar amatent, ja que al vespre havia d'arribar tota l'aigua alliberada de Sau i Susqueda. Cap al tard, el seu pas per Verges va registrar un dels cabals més importants, proper als 2.000 m3 per segon. Abans ja hi havia hagut desallotjaments preventius, ubicant algunes famílies a un hostal. L'alcalde, Ignasi Sabater, també havia descrit en el seu compte de Twitter la «calma tensa» que havia viscut la nit anterior, preocupat per si el riu acabava superant –per primer cop en 38 anys–la mota de contenció davant les cases del poble. «La veritat és que estem en un moment d'incertesa perquè no ho hem vist mai a la vida», deia el batlle a l'ACN.

A tot això, se li va sumar que es va quedar sense llum, igual que Jafre i la Tallada, per un curtcircuit d'una torre d'alta tensió propera a la mota. A Canet de la Tallada també va haver-hi evacuacions per por que s'inundés tot el poble.



Zona de Verges incomunicada

Les carreteres inundades van fer d'algunes zones de l'Empordà un repte laberíntic pels qui hi circulaven, ja que requeria trobar camins alternatius i fer més quilòmetres dels habituals. «He hagut de fer la ruta al revés. Avui he cremat 15 litres de gasoil de més, per haver donat voltes», es lamentava Toni Rodríguez, transportista del sector carni, aturat a la rotonda d'Ullà sense poder arribar a Verges. En aquest punt de la carretera C-31, que passa per Canet de la Tallada, és habitual que s'hi acumuli l'aigua de la pluja, ja que la via està al mateix nivell dels camps. Tampoc s'hi podia arribar des de Parlavà (C-252), ja que el desbordament del Ter va esquerdar el pont que travessa el riu entre Verges i Ultramort, deixant el municipi pràcticament aïllat. Narcís Giralt, veí d'Ullà, s'ho estudiava des de l'accés tancat i explicava les poques alternatives que quedaven als altres conductors, que s'hi atansaven confusos. «Tinc un dinar a Verges però ho veig malament. No crec que pugui perquè has de fer molta volta, has d'arribar fins a Girona i entrar per Sant Jordi Desvalls i tampoc és segur que es pugui», es va resignar.



Sense aigua potable a Torroella

El temporal va deixar l'aigua tèrbola a Torroella de Montgrí i l'Estartit perquè les fortes pluges van inundar part de la planta potabilitzadora. L'Ajuntament va advertir els veïns prop de les tres de la tarda que no beguessin ni cuinessin amb l'aigua de l'aixeta, tot i que sí que es podia utilitzar per dutxar-se i rentar la roba i els estris de cuina. Segons el consistori, es preveu que la situació es normalitzi un cop finalitzin les pluges i l'aigua dels pous tornin als nivells òptims de potabilitat.

A Torroella de Montgrí no van patir destrosses però els camps inundats del voltant van preocupar a alguns, com Helena Llavià, que fins i tot van trucar a emergències. «Van haver de venir els Bombers per rescatar-nos el gos a una nau de Gualta, abans no quedés negat», va explicar. D'altres veien com faltaven companys a la feina que, malgrat viure a escassos quilòmetres, no van poder arribar. «Jo visc aquí al poble i he pogut moure'm amb facilitat però les meves companyes, que viuen a la zona de Bellcaire i Verges, han tingut problemes per venir», va explicar Verònica Rosillo, dependenta de la pastisseria Masvidal.

Les taules del servei de cafeteria estaven plenes de clients sense que el temporal hagués alterat el ritme habitual. I és que, segons Rosillo, l'afectació major la van patir dimarts a primera hora, quan es van quedar sense llum, ja que és, precisament, quan l'obrador prepara els dolços i el pa. «Com que a l'obrador no van poder fer res, vam decidir tancar tot el dia», va explicar.

Una altra alteració per a les famílies va ser la cura dels més petits que no podien anar a escola i que, quan va sortir el sol, van aprofitar per anar a veure el cabal del Ter crescut. «Potser s'hauria de valorar uns serveis mínims a l'escola, si no la conciliació és difícil, conec altres famílies que ho han tingut malament», va explicar Joan Bretó.