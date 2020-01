El Ter assetja Girona i deixa inservibles equipaments

La darrera jornada de pluges a les comarques gironines va comportar afectacions molt importants a tot el territori, amb inundacions a diferents punts per on passa el riu Ter en gran part pel sobreeiximent del pantà de Susqueda, el tall del subministrament d'aigua a Girona i diferents poblacions de l'àrea urbana durant unes quatre hores i mitja, problemes elèctrics en diferents municipis per la caiguda de quatre torres elèctriques, talls de carreteres i una disminució notable de freqüència de trens. A Sant Julià del Llor i Bonmatí van quedar aïllats durant unes hores perquè totes les carreteres van quedar tallades pel vessament del riu.

A la immortal Girona, la força del riu enfurismat va assetjar la ciutat, afectant sobretot els barris de Sant Ponç, Pedret i el Pont Major, així com diferents equipaments a tocar de la llera del Ter. Va entrar aigua a instal·lacions com l'Auditori- Palau de Congressos de la Devesa, el pavelló municipal de Fontajau, l'hospital Josep Trueta o el complex esportiu del GEiEG a Sant Ponç.

El dia s'havia aixecat amb tots els serveis en estat d'alerta conscients que el cabal de Ter baixava desbocat. La primera afectació a la ciutat va ser al Pont Major, just al punt on ja s'havia hagut de tallar la carretera el dia abans. A poc a poc, l'aigua va anar cobrint tota la calçada fins que va arribar a les façanes de les cases. Al migdia ja hi havia una dotzena d'edificis amb aigua a la porta. Al restaurant Ca la Pilar, uns veïns havien ajudat els propietaris, el dia abans, a pujar tot el que van poder a una planta superior. Ahir treia aigua amb una manguera i protegia l'entrada amb sac de sorra. Un veí del carrer Pont Major, Jordi Gras, explicava que havia «domit malament i nerviós» i que havia aparcat el cotxe més amunt però que moltes coses que tenia guardades havien quedat plenes d'aigua, com un llit petit, una rentadora, una assecadora i peces de roba que ja li anaven petites al fill però que guardava per si podia donar-les a algú altre que ho necessités. Juntament amb altres veïns de la zona observaven el creixement del riu. En general, hi havia resignació però optimisme i molta prevenció. Tots explicaven que havien fet cas dels avisos de la policia del dia abans. Laura Capdevila explicava que havien dormit al pis de dalt -normalment ho fan a la planta baixa. El seu home té problemes de mobilitat però l'havien ajudat a pujar. No estava espantada i anava a comprar al supermecat. «El riu imposa, però soc optimista sempre», s'acomiadava amb un somriure. Una altra veïna del carrer, Carme Caixás, va estar parlant el dia abans amb les filles. Explicava que ells volien anar al Pont Major per estar al seu costat o per endur-se-la però que ella no volia. «No he volgut pas, soc tossuda», insistia.

Entre el barri del Pont Major i el terme municipal de Sarrià de Ter, el pont de l'Aigua va ser l'escenari de diferents episodis al llarg del dia, fet que va provocar talls de trànsit esporàdics. El més important va ser per la caiguda d'un arbre al mig de l'estructura i a tocar d'uns vianants. L'exemplar estava al mig del riu i va acabar cedint per la força de l'aigua.

També es va tallar el pont més tard, després d'una informació que assegurava que el pont tenia dèficits estructurals «greus». L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, va explicar que els dèficits eren d'un mur lateral corresponent a un edifici proper. També es va tallar intermitentment el pont de Fontajau de Girona pel perill de caiguda d'arbres i Protecció Civil va tancar preventivament al pas de vianants la passera de Fontajau.

Molts ciutadants observaven el creixement del riu des de diferents punts. La veïna de Sarrià de Ter Aurora Salló, passejava el gos després d'anar a fer-se unes anàlisis de sang i explicava que no tenia telèfon però que es comunicava pel mòbil i que no patia perquè si tenia algun problema podia anar a casa de la seva germana que vivia en un primer pis.

Poc després del tallar a la carretera del Pont Major també es va tallar el pas al carrer Pedret. L'aigua del Ter anava pujant i primer es va impedir el pas pel passeig arran de riu als vianants i, posteirorment, als vehicles per la calçada. Una grua va anar retirant cotxes aparcats en llocs correctes però que corrien perill, una situació que va passar en altres punts propers al riu Ter, com ara al terme municipal de Salt.

A Pedret, també hi havia prevenció, en part per la visita el dia abans de la Policia Municipal. Gerard Clos, resident al carrer Pedret, explicava que dormen al primer pis, amb un nadó, però que estaven tranquils però que havia pujat tot el que hi havia al garatge i havia aparcat el cotxe en un aparcament situat a més altura. «El que està passant no és normal. És lògic que hi hagi precaució». Amb molts altres veïns de la zona, observava les tasques dels serveis d'emergència. Al restaurant München tenien l'entrada protegida amb un mur de totxos. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar que malgrat les afectacions no hi havia persones amb danys i que s'havia decidit desallotjar dues famílies del Pont Major i de Pedret que teneien problemes de mobilitat. De fet, el Centre Cívic del Pont Major estava obert per si algú tenia problemes a casa.



Afectacions als equipaments

La situació va acabar repercutint amb força al barri de Sant Ponç, on l'aigua va inundar el carrer de l'Esport, va entrar en aparcaments soterrats privats i va obligar a desallotjar la residència Llar Oxalis. El complex del GEiEG va patir greus afectacions. El president de l'entitat, Francesc Cayuela, estava desolat i demanava ajut a les institucions. Cayuela va explicar que han quedat inservibles les dues piscines, els vestidors i els despatxos i tota la maquinària que fa funcionar les caldes i el manteniment de les piscines.

Un altre equipament molt afectat va ser el pavelló de Fontajau, on l'aigua va entrar per punts que haurien de ser desaigües i va provocar grans destrosses en les instal·lacions. (Més informació a la pàgina 29). L'aigua també va entrar d'aquesta manera a l'Auditori de Girona, que va indundar l'estand de l'equipament. Una altra instal·lació molt malmesa va ser el camp de futbol del Club Esportiu Pontenc, al Pont Major. La fúria del Ter va trencar un mur que separa les instal·lacions del riu i l'aigua va deixar sota l'aigua la gespa, els vestuaris i el magatzem, un dels responsables del club, Joel Nierga, admetia que no sabia què passaria a partir d'ara perquè tot havia «desaparegut».

L'hospital Josep Trueta, situat com el GEiEG a Sant Ponç, va patir també diferents afectacions. Sobretot a les plantes subterrànies. Per això, es va decidir suspendre de manera preventiva l'activitat de radioteràpia de l'ICO. En total es van desprogramar 94 pacients. També de manera preventiva, es van traslladar a un altre espai un grup de pacients que estaven rebent tractament a l'hospital de dia oncològic. A més a més, es van tapiar els accessos als búnquers de radioteràpia per evitar les possibles filtracions d'aigua. L'ICO Girona valorarà a primera hora d'avui si es pot reprendre l'activitat. Per la seva banda, IDI també ha desprogramat 24 pacients (quatre de Medicina nuclear i 20 per mamografies).

Per avui, està previst que els centres escolars de la capital gironina puguin reprendre l'activitat amb normalitat a excepció de l'institut Narcís Xifra, al barri del Pont Major, on no hi haurà classe perquè les filtracions de l'aigua van malmetre les aules i no estaven en condicions. L'Ajuntament va informar que ja treballava per reparar les instal·lacions.