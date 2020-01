Netejant el rastre del «Gloria» a Girona

La ciutat de Girona treballava ahir per tornar a la normalitat. El temporal Gloria ha marxat però ha deixat rastre a tres barris gironins: Pedret, Pont Major i Sant Ponç, a més de talls de llum i aigua en diferents punts de la ciutat. Els veïns netejaven ahir els seus habitatges i els operaris deixaven netes les carreteres; mentrestant els quatre rius de Girona van anar recuperant el seu cabal habitual.

Coberts de fang i amb l'escombra a la mà, els veïns de les cases de Pedret que estan més a tocar del Ter suaven per deixar les seves cases netes. Entre ells hi havia en Xavi Saiz, qui recordava els moments viscuts. «Quan va sortir el sol i creia que ja tot havia passat, em truquen per dir-me que tenia la casa inundada», explicava. El mateix dia al vespre va poder entrar a la seva llar de tres plantes i es va trobar amb tota la planta baixa (l'entrada i el garatge) inundada de fang. La llenya estava escampada per tota l'habitació i els mobles i les dues rentadores i nevera que té -o tenia- estaven totalment coberts de fang. «Pensava que el Ter no s'acabaria desbordant i no vaig posar cap barrera per impedir que l'aigua entrés a casa», comentava.

En quatre hores, però, va poder deixar ahir neta la casa gràcies a l'ajuda del seu amic, en Delfí Roca. «En veure per les notícies que el Ter s'havia desbordat davant la casa del meu amic vaig avisar-lo que l'aniria ajudar», explicava.

A uns pocs metres més avall, l'Èlia Pujol netejava la casa dels seus avis. Quan van veure dijous que el Ter no parava de créixer, van construir un petit mur a l'entrada de l'habitatge amb rajols. Tot i això, l'aigua va acabar filtrant-se pel subsòl i va inundar la part baixa de l'immoble. Alguns dels objectes que tenien s'han mullat i a les parets hi han sortit humitats. «Han estat uns dies molt intensos», explicava Pujol.

El barri de Pedret també es va omplir ahir d'encuriosits que retrataven amb els seus telèfons mòbils les destrosses que ha causat el temporal. És el cas d'en Victor Gil, d'Olot, que havia vingut a Girona per feina i va aprofitar per fer un vol per les zones afectades. «Déu-n'hi-do com ha quedat tot, costa de creure que el riu sortís de la llera», afirmava. Paral·lelament, un equip de la brigada s'afanyava ahir a treure tota la sorra que el riu va acumular a la calçada.

L'Ajuntament ha habilitat aquests dies un servei especial per dur a la deixalleria tot allò que s'hagi fet malbé. A més, el consistori s'ha compromès a «acompanyar» tots aquells gironins que ho necessitin a l'hora de gestionar les pèrdues amb les assegurances.

Mentrestant, a Sant Ponç els Bombers amb l'ajuda de cinc bombes extreien l'aigua que va negar completament el pàrquing subterrani que hi ha davant de les instal·lacions del GEiEG, que també han patit grans desperfectes pel temporal. Durant deu hores, van extreure entre 3.500 i 4.000 litres d'aigua per minut. A l'interior de l'aparcament només hi havia dos cotxes i una moto quan es va inundar, ja que els veïns, amb previsió, havien retirat els vehicles.



Sense llum, aigua i depuradora

En aquest punt també es trobava un transformador elèctric que ha deixat 400 veïns de Sant Ponç, Domeny i Fontajau sense llum. Està previst que un cop s'hagi extret tota l'aigua, els tècnics d'Endesa puguin entrar al pàrquing i reparar el transformador.

El consistori també va treballar ahir per estabilitzar el servei d'aigua potable, ja que encara no s'havia recuperat del tot. El problema és que es va generar una bossa d'aire a la canonada de subministrament i això va provocar que la xarxa s'hagués d'omplir progressivament.

El desbordament del riu també va afectar l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Campdorà, que es troba del tot inutilitzada. «És una afectació important, perquè ara l'aigua no rep cap tractament i és abocada directament al riu», va subratllar ahir el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés. La previsió del consistori és que dimarts la planta torni a funcionar. A més, també hi ha punts de la xarxa de sanejament i clavegueram de la ciutat que han quedat malmesos, i que caldrà revisar-los.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer balanç ahir de les afectacions que ha deixat la borrasca Gloria i va afirmar que el temporal ha suposat «un examen molt complicat» per a la ciutat, però que s'ha passat «bé». Sobretot, perquè no s'han de lamentar danys personals i perquè la majoria d'aquells que són materials «no afecten el dia a dia de la ciutadania».



Una factura molt elevada

Madrenas va admetre, però, que la factura que deixa el temporal serà «molt elevada» (encara que les assegurances, en el cas dels equipaments municipals, la cobriran, i l'ACA farà un decret d'emergència per retirar els arbres del Ter i restaurar les infraestructures hidràuliques).

L'alcaldessa també va recordar que l'última inundació a la ciutat va ser ara fa 50 anys, l'octubre del 1970, quan es va desbordar l'Onyar. I la penúltima, ara en fa quasi 60, l'octubre del 1962, quan ho va fer el Ter. «L'episodi que hem viscut ens permetrà analitzar-ho tot i veure possibles marges de millora», va dir.

D'altra banda, també va destacar que la Policia Municipal ha rebut 1.121 trucades i que l'Ajuntament ha reallotjat 22 persones. A més, tot i que ahir tots els centres van reprendre les classes, els 1.385 alumnes del Narcís Xifra no ho faran fins dilluns (perquè el centre ha patit filtracions que han inutilitzat aules i serveis).