El Suprem manté suspesa la jutgessa del cas Manga fins a sentència ferma

El Tribunal Suprem va tombar ahir la petició de la jutgessa instructora del cas Manga, Pilar de Lara, que demanava que es deixés sense efecte la suspensió de sou i feina durant set mesos i un dia imposada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el març passat per «deixadesa de funcions» mentre no hi hagi una sentència ferma.

D'aquesta manera, l'Alt Tribunal desestima la mesura cautelar sol·licitada per De Lara en considerar que les raons d'aquesta defensa no són oportunes. La jutgessa va apuntar que la suspensió de feina i sou imposada per la Comissió Disciplinària del CGPJ abans de comptar amb una sentència ferma (pendent del Suprem) «li causaria greus perjudicis personals i familiars per la pèrdua de destí», és a dir, el jutjat d'instrucció número 1 de Lugo. A més, va assegurar que la sanció es basava en un «error de fet de la inspecció». La Comissió va sancionar la jutgessa el març passat com a responsable d'una «falta molt greu de desatenció» de les seves funcions durant un període de tres anys, indicant que la sanció obeïa a la seva «manca de mètode», així com a un «descontrol i la falta de supervisió» de les múltiples causes que duu el seu jutjat. L'última raó que exposava De Lara per justificar la suspensió de la sanció posava en dubte la legitimitat de l'òrgan, assegurant que «ha estat qüestionat» pel Consell d'Europa per no comptar amb la meitat dels seus membres escollits pel poder judicial.

Cap d'aquests arguments li han valgut a l'Alt Tribunal, que considera que s'hauran d'estudiar de cara a la sentència i en cap cas podran ser «prejutjades en seu cautelar». Ara, doncs, haurà de decidir si ratifica la sanció del CGPJ o si per contra restitueix la seva plaça al jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo, on De Lara exercia des de feia 12 anys.

D'entre les causes que ha instruït i que tenen gran transcendència hi ha el Cas Pokémon (trama principal de la qual deriva el cas Manga), Carioca, Pulpo o Cóndor.

La jutgessa va reprendre el març passat la investigació del cas Manga, que va iniciar-se el 2013 i comprèn una trama delictiva de presumptes suborns i tràfic d'influències a tot l'Estat i amb ramificacions a la Selva. El seu ampli sumari feu que De Lara decidís trossejar-la i enviar la part corresponent a aquesta comarca al jutjat d'Instrucció 3 de Santa Coloma de Farners, on per ara es manté paralitzada per qüestions competencials. El tronc central que investigava la magistrada inclou la presumpta activitat delictiva d'Àlex Ros, principal investigat de la trama, que està acusat d'haver creat un entramat de suborns i tràfic d'influències a diverses comunitats autònomes més enllà de Catalunya a través de la societat.