Fogars de la Selva es mobilitza per una família que s'ha quedat sense casa

Fogars de la Selva es va mobilitzar ahir per ajudar una família que s'ha quedat sense habitatge pel temporal. L'alcalde de la població, Josep Vilà, va explicar que la família tenia el domicili al costat d'uns hivernacles, que també van quedar molt malmesos per la riuada. La Guàrdia Municipal va fer una crida a la solidaritat a través de les xarxes socials. Segons van exposar, dimarts van evacuar la parella i dos fills de cinc i un any i mig.

Quan van poder accedir a la zona afectada pel temporal, van comprovar que «l'habitatge a priori no es podrà fer servir, ni res del que hi havia a l'interior». Afegien que els serveis socials ja actuen però van subratllar que la Guàrdia Municipal, l'AMPA i l'escola on estudia un dels menors i associacions de la població els volen donar un cop de mà. Estan habilitant un número de compte per qui vulgui fer una aportació econòmica i també informen que fan recollida de menjar, bolquers, llet i material escolar per a la família.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Hostalric ahir va revisar els desperfectes causats pel temporal al patrimoni cultural i als equipaments. L'alcalde, Nil Papiol, va detallar que els serveis tècnics estan elaborant informes «per saber quin és l'abast de la tragèdia» i que afecta «la joia de la corona» de la població, que és el castell medieval.

«El baluard major es pot col·lapsar, ja va caure un tros de paret i hem hagut de balisar la zona perquè ningú s'hi acosti», va detallar Papiol, que va afegir que una altra part afectada de la fortalesa és la dent de serra, que a la part baixa «s'ha esquerdat i no se sap quant aguantarà». L'alcalde també va detallar que l'escola «ha patit molt» perquè es va desprendre un fals sostre i continuen tenint problemes amb l'aigua. Tenen subministrament però l'aigua no és apta per al consum. Per això, ahir a la tarda es va repartir aigua potable als veïns amb un camió cisterna.