Girona i la conca del Ter recuperen la normalitat lentament

A dalt, el pas del riu Ter a Pedret. Punt on hi havia el transformador elèctric inundat que va deixar els veïns de Sant Ponç sense llum. aniol resclosa aniol resclosa

La ciutat de Girona i la conca del Baix Ter van anar tornant a la normalitat, a poc a poc. D'una banda, el subministrament elèctric va retornar a les llars del barri de Sant Ponç, que estaven sense llum des de dijous, a causa de la inundació d'un transformador elèctric. Així ho va confirmar l'Ajuntament de Girona a través de les xarxes socials.

A la resta de la demarcació també es va anar restablint la llum progressivament tot i que encara hi havia 125 abonats –entre Girona i Barcelona– que no en tenien. Fonts d'Endesa van assenyalar a la tarda que només quedaven alguns afectats «puntuals» sense subministrament, però la llum aniria tornant a mesura que es reposessin les infraestructures danyades. Les mateixes fonts van assenyalar també que la companyia compta amb més de cinquanta grups electrògens mobilitzats i més de quatre-cents tècnics treballant a tot Catalunya per resoldre les incidències en la major brevetat possible.

Tornant a Girona, el temporal va inundar el pavelló de Fontajau i això va obligar a traslladar, a partir de dilluns, les activitats fisicoesportives que s'hi feien. L'Ajuntament també va exposar que es faran a la llar d'avis de Taialà, al centre cívic Ter i al gimnàs de l'escola Taialà. A més, va recordar als usuaris que poden consultar on es reubica la seva activitat a través del telèfon de l'àrea d'esports.

D'altra banda, el camp de futbol municipal de Pont Major encara estava molt afectat per la inundació del riu Ter. Així ho comunicava a Diari de Girona Diego Lescano, veí del barri, qui va assegurar que «un centenar de voluntaris de totes edats» van haver de netejar la brutícia i el fang que va danyar la gespa. Lescano va mostrar la seva queixa per la «falta d'interès» per part de l'Ajuntament de Girona per «ajudar» a reparar els desperfectes del camp.



Torroella torna a tenir aigua

Ahir al matí, Torroella de Montgrí va començar a restablir el subministrament d'aigua però l'Ajuntament va alertar que no era apta per beure ni cuinar. La crescuda del riu Ter provocada pel temporal Gloria va inundar la potabilitzadora i va inutilitzar el sistema elèctric que alimentava les bombes. A més, va trencar la canonada que porta aigua des dels pous de Canet. Segons va informar l'Ajuntament, després de netejar la planta, van col·locar grups electrògens i van poder canalitzar aigua de la mancomunitat de Palafrugell. L'Ajuntament va detallar que des de primera hora del matí estaven enviant aigua als dipòsits de Torroella i l'Estartit i continuaven treballant per restablir completament el servei progressivament al llarg del dia. La previsió era que els habitatges més allunyats de la planta triguessin més a recuperar el subministrament. El consistori va remarcar que de moment aquesta aigua no era apta per al consum perquè no tenia garantia sanitària. Es podia fer servir, això sí, per dutxar-se o rentar roba. A més, el consistori va demanar als veïns que fessin un ús «molt responsable» de l'aigua perquè la captació era «dèbil». Massanes i Hostalric també van recuperar el subministrament d'aigua.



El cabal torna a la normalitat

El cabal dels rius catalans va començar a ser l'habitual, amb només tres punts d'alerta per eventuals desbordaments, un al Llobregat i dos al Ter, segons va informar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'agència mantenia l'avís d'alerta a la part baixa de la conca del Ter, amb un cabal de 390 metres cúbics per segon a l'estació de Torroella de Montgrí, així com a l'estació de mesurament d'Olvan (Berguedà), a la llera del riu Llobregat, on al migdia es comptabilitzaven 55 metres cúbics per segon.

L'ACA, d'altra banda, va informar que la via final del riu Tordera va entrar també en paràmetres de normalitat. També es va aixecar l'alerta per excés de cabal en el tram alt del Ter i l'Onyar.