Solidaritat per minvar els efectes del temporal

Centenaris de voluntaris d'arreu de Catalunya es van sumar ahir a les tasques de neteja de platges, rius i rieres per tal de remediar els danys provocats per la forta borrasca d'aquests dies i, també per «prendre consciència de la quantitat de residus que generem tots plegats», explicaven a través de les xarxes socials, on molts d'ells feien difusió d'aquest gest «solidari».

El litoral gironí ha sigut un dels més afectats pel temporal de mar. Ja divendres, diversos tècnics van començar a quantificar els nombrosos desperfectes o tasques de neteja que caldrà fer per recuperar la normalitat. La solidaritat, però, no es fa esperar i ja des de divendres molts voluntaris agrupats en equips de neteja van començar a aportar el seu granet de sorra per retornar la situació a la normalitat i ajudar als serveis municipals a retirar plàstics, deixalles i tota mena de residus. Aquests grups es van intensificar en municipis com Palamós on ahir un grup d'escoltes en coordinació amb el consistori van decidir fer una crida a través de les xarxes socials per reunir voluntaris. Segons va explicar el cap dels escoltes a ACN, David Mercader, la prioritat és «recollir i llançar els plàstics i, després, apilar canyes i troncs arrossegats pel mar en piles per facilitar-ne la feina de recollida». A la tarda van aplegar un centenar de voluntaris. Entre ells, la Maria Rosselló: «Hauria de ser obligatori venir, a l'estiu tots voldrem venir a la platja i trobar-la neta».

A Blanes també es va prendre consciència de la gravetat de la situació i una cinquantena de voluntaris van encarar la segona jornada de neteja amb molta força de voluntat. «M'ha trencat el cor veure Blanes així, sort que la ciutadania i la brigada municipal s'ha implicat molt en la neteja», explicava a Diari de Girona Bàrbara Escobar, veïna del municipi, qui va assegurar que van recollir més de 200 quilos de deixalles. Escobar insta a la ciutadania a prendre consciència de «l'avís que ha fet la natura» i a «actuar» per evitar situacions com la de la setmana passada.

Més avall, a la localitat de Malgrat de Mar, es van trobar tortugues i serps d'aigua dolça, així com centenars d'amfioxs, un tipus d'animal marí considerat pels científics un «fòssil vivent».

«Estàvem recollint els plàstics a la platja i, entre les canyes, ens hem trobat un amfioxs però després n'han anat sortint centenars», va explicar a Efe la biòloga Clara Coll sobre aquesta espècie, que es va originar fa més de 500 milions d'anys i és «el més semblant als ancestres de tots els vertebrats».

Deixant el litoral enrere, el pas desbocat del riu Ter des de Susqueda fins a la desembocadura va causar grans estralls als municipis per on passa. Grups de voluntaris també es van agrupar per netejar les lleres dels rius, com per exemple a Vilanna. Albert Malagelada, juntament amb quatre voluntaris va recollir «plàstics pneumàtics, roba i altres deixalles» i va assegurar que la zona estava molt afectada «amb arbres caiguts i molta brutícia». Malagelada va explicar a Diari de Girona que avui va a l'Estartit a netejar. Fa anys que és voluntari i diu que cal «mantenir nets els indrets naturals».

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va elevar a 30 milions d'euros el cost de reparar els desperfectes en ports, litoral, carreteres i transport públic.