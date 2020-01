Un tall en el subministrament elèctric obliga a tancar l'estació de La Molina

L'estació d'esquí de La Molina va patir ahir al matí un tall en el subministrament elèctric que va provocar el tancament de l'estació durant dues hores i l'evacuació de tots els esquiadors que es trobaven als telecadires. Segons van explicar fonts de La Molina, va ser un tall provocat per unes proves de Fecsa-Endesa «sense previ avís». És per aquest motiu que l'estació d'esquí «valora emprendre accions legals contra la companyia» per l'incident.

El director de l'estació d'esquí de la Molina, Xavier Perpinyà, va afirmar que el tall es va produïr «per causes alienes a l'estació sobre les 10.20 del matí» i va apuntar que gràcies a un motor tèrmic que tenen van poder evacuar els esquiadors que es van quedar penjats als telecadires. D'altra banda, fonts d'Endesa van assegurar que el tall havia estat només de mitja hora.

Perpinyà va relacionar directament aquest incident amb les afectacions que ha provocat la borrasca Gloria aquests últims dies. El divendres van «treballar amb normalitat» a l'estació d'esquí, igual que ahir a primera hora del matí. El 88% de l'estació estava oberta amb importants gruixos de neu i es preveia un bon dia per a l'esquí, amb una afluència de més de 6.000 persones, gràcies a la neu que ha caigut aquesta setmana al Pirineu.

Ara bé, les coses es van complicar a les 10.20 quan l'estació d'esquí va patir un tall en el subministrament. Tot i això, quan faltaven pocs minuts per a les dotze del migdia, l'estació va anunciar a través de les xarxes socials que havia recuperat el subministrament elèctric i que reobrien les instal·lacions de forma progressiva.



Vallter continua tancada

Mentrestant, l'estació d'esquí de Vallter continua tancada. Ahir es va continuar fent tasques d'eliminació del risc d'allaus i de condicionament de pistes i d'instal·lacions als sectors del Bac i del Clot. Tot i això, es va certificar mantenir la inestabilitat, després de realitzar una nova inspecció tècnica amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). És per aquest motiu que avui l'estació d'esquí seguirà tancada al públic i els operaris continuaran fent tasques d'estabilització per garantir la seguretat dels usuaris i del personal a tots els sectors de l'estació.