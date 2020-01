Els agricultors del Baix Empordà reclamen explicacions a l'ACA

Els fructicultors del Baix Empordà afirmen que les inundacions causades pel Gloria van ser diferents i més devastadores que les que havien viscut fins ara, perquè el riu baixava amb molta força. El fructicultor de Giropoma i membre d'Unió de Pagesos Joan Maria Pareta atribueix aquesta potència al desembassament d'aigua de Susqueda que dijous a la nit va fer arribar molts metres cúbics per segon d'aigua al Baix Ter. «El riu s'ha desbordat amb una fúria i una empenta que no és normal, que donin explicacions i expliquin per què ho van fer així», va demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat.

El Ter es va desbordar a l'altura de Foixà i va arrasar hectàrees dels camps més propers al riu, sobretot a la zona de Verges, Ultramort, Ullà o Torroella de Montgrí. «Els camps s'inunden habitualment però mai ens hauríem imaginat que el riu canviaria el seu curs i ens passaria pel mig dels nostres camps», va explicar Pareta. La violència de la riuada va arrancar completament alguns camps i es va endur les pomeres Ter avall. Altres plantacions, encara avui, estan inundades: «No sabem com reaccionaran les plantes, veurem com serà la floració». Serà llavors quan sabran si, més enllà de les hectàrees perdudes, el temporal ha afectat la producció o la qualitat de la Poma de Girona.

En aquest punt on el Ter es va desbordar, hi ha un camp experimental amb les varietat més innovadores de Giropoma Costa Brava. Aquí, les estructures i les xarxes anticalamarsa han resistit l'embat de l'aigua però també caldrà revisar, al llarg de tot el recorregut, les canalitzacions de reg. «Nosaltres ens esforçarem al màxim per recuperar-nos, però les administracions i l'asseguradora també s'han de posar les piles», subratlla Pareta. «Tothom, qui més qui menys, té algun tros de camp que se li ha emportat la riuada, amb alguna pomera que ha quedat arrencada, haurem de refer els camps», ha afirmat el fructicultor que ja avança que la valoració de la IGP revelarà que hi ha «danys quantiosos» perquè hi ha afectacions «molt greus».

La IGP també abasta algunes pomeres de l'Alt Empordà que també han quedat afectades, en aquest cas pel creixement del riu Fluvià. «Aquí tothom assegura les seves instal·lacions i el dany en molts llocs és total, haurem de demanar el màxim a l'asseguradora», ha indicat.