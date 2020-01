Canvien d'emplaçament la futura llar d'infants de Tossa de Mar

La nova llar d'infants de Tossa de Mar es construirà a l'avinguda Costa Brava i no al carrer Lope Mateo com s'havia anunciat inicialment. Així ho ha avançat a Diari de Girona el regidor d'urbanisme, Ramon Gascons, qui ha explicat que a part del canvi d'ubicació, s'han hagut de fer petites modificacions en el projecte constructiu per motius de seguretat.

Aquest projecte va ser anunciat el desembre del 2018 pel govern de Tossa Unida i preveia construir aquest nou equipament al pati de joc de l'actual llar d'infants, un terreny de 800 metres quadrats situat al carrer Lope Mateo. Segons Gascons, quan el nou equip de govern (Junts per Tossa, Endavant i ERC) va començar a revisar els projectes pendents després de les eleccions del maig passat, es va detectar que l'espai reservat per la nova llar d'infants estava destinat a habitatges protegits i que, per tant, calia buscar un altre emplaçament per a la llar. Finalment, van decidir projectar-la en un terreny de 1.890 metres quadrats de l'avinguda Costa Brava, a tocar també de l'escola i l'institut municipal. «El fet de tenir tots els centres educatius en una mateixa zona ens farà molt més fàcil poder unificar serveis», ha ressaltat el regidor tossenc.

D'altra banda, Gascons també ha detallat que mentre revisaven el projecte constructiu el mes de novembre passat, van descobrir que aquest «no havia estat enviat» als Bombers de la Generalitat perquè aprovessin les mesures de seguretat, un tràmit «obligatori». «Els hi vam fer arribar i el van suspendre per cinc punts concrets de disseny, com la resistència del sostre i altres conceptes tècnics», ha precisat l'edil d'urbanisme. Per aquest motiu, des del consistori es va demanar a l'arquitecte del projecte, Francesc Aromir, del despatx Dosarquitectes, que l'adaptes a les recomanacions fetes pels Bombers. Un cop modificat, es va tornar a enviar a Bombers qui el 18 de desembre el van aprovar.

D'altra banda, el nou equip de govern també va aprofitar l'ocasió per demanar dues línies de cada grup al Departament d'Educació. «Estem a l'espera de què, segons l'historial demogràfic de Tossa, ens donin o no el vistiplau», ha assenyalat Gascons. D'aquesta manera, si la proposta tirés endavant, hi hauria dos grups de P0, de P1 i de P2 i unes 90 places en total. Tot i això, l'edil tossenc ha recalcat que la decisió final sobre les línies i el nombre de places serà d'Educació.

Vuit mòduls de fusta

El projecte presentat l'any 2018 –i sobre el qual Gascons assegura que es manté força igual– proposa que el nou centre escolar tingui vuit mòduls de fusta d'una sola planta on es desenvoluparan la majoria de les activitats. Aquests mòduls quedaran units per parets translúcides i de corbes irregulars i a l'espai central del complex s'hi habilitaran dos patis interiors.

Per a la seva construcció està previst que s'utilitzin materials naturals com són la fusta reciclable i l'aïllament amb suro. A més, les dues façanes, que donaran al pati i a la sala polivalent, seran de vidre per tal d'aconseguir la màxima eficiència energètica. Les altres dues façanes seran totalment opaques, revestides amb fusta tant per la cara interior com per la cara exterior. Per dins, un arrambador de color blanc de fins a 1,2 metres d'altura protegirà i facilitarà la neteja. Pel que fa a la coberta, serà a dues aigües i es projectarà cap a l'exterior amb un gran voladís creant així una zona de porxo pensat perquè s'utilitzi com a espai exterior protegit.

Respecte a les aules, que ocuparan sis dels vuit mòduls, seran multifuncionals. En el mateix espai, la mainada podrà jugar, menjar i dormir, mentre que la zona d'higiene estarà concentrada en un espai ubicat al costat de l'accés des de l'espai polivalent. Els altres dos mòduls seran pel despatx de direcció, sala de coordinació i bany; i a la cuina, cambra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de material escolar. L'equipament costarà uns 800.000 euros i encara no se sap quan s'iniciarà la construcció ni quan entrarà en funcionament, tot i que el 2018 es va anunciar que començaria la seva activitat el primer semestre de l'any 2019.