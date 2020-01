Centenars de voluntaris netegen la llera del Ter a Salt

El temporal Gloria ha despertat una onada de solidaritat per tots els residus que les riuades, temporals i pluges han portat a les platges i lleres de les comarques gironines. Diferents iniciatives populars, promogudes per entitats van convocar ahir diumenge una gran quantitat de voluntaris per netejar totes les deixalles que el temporal Gloria ha deixat al seu pas.

A Salt, una iniciativa dels CDRs va agrupar uns centenars de voluntaris per netejar la llera del Ter. La crescuda del riu a causa del desembassament dels pantans de Sau i Susqueda va deixar una gran quantitat de branques, brossa i altres residus a la llera del Ter. Per aquest motiu, els CDRs del municipi, amb la col·laboració de diverses entitats, van convocar una recollida voluntària, que va ser un èxit. Centenars de persones, amb bosses de plàstic i guants, van recollir tot el que es van trobar a prop del riu. Durant tot el matí, hi va haver avituallaments i servei de refrigeris, cortesia de Can Pep de Salt.

Un cop netejat, els voluntaris ho van concentrar tot al punt de trobada. Els serveis de neteja municipals procediran, durant el dia d'avui, a treure els residus.

La iniciativa de Salt no va ser l'única que es va celebrar a les comarques gironines. A la costa, diferents entitats van convocar iniciatives similars per netejar les platges de tot el temporal de mar patit aquests dies la Costa Brava. A Platja d'Aro, dies després que un grup de voluntaris estrangers netegés la platja, es va tornar a fer una crida per netejar les platges del municipi, aquesta vegada convocada per l'Ajuntament, el grup Natura Sterna, DLand i Sloopy Tunas.

Més de 500 persones van reunir-se a la platja de l'Estartit per procedir a la neteja, responent a la crida del col·lectiu Tot més net. Isaac Vilà, un dels organitzadors, afirmava que «accions com aquestes serveixen com a acte de consciència perquè totes aquestes deixalles no haurien de ser aquí».

A Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar o Sant Antoni de Calonge, entre molts altres municipis, també es van convocar diferents brigades de neteja de les platges.