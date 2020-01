La Coordinadora d'ONG recull vint-i-cinc anys de solidaritat en un llibre

Cent noranta dues entitats gironines, en algun moment o altre dels últims vint-i-cinc anys, han estat o continuen vinculades a la Coordinadora d'ONG Solidàries. Aquest és un dels actius més valuosos de l'organització que, des de 1994, aixeca l'estendard de la solidaritat i de la cooperació a les comarques de Girona i aixopluga els col·lectius que hi treballen.

La coordinadora ha donat importància a la mobilització ciutadana destinant sis pàgines del llibre que ha editat per commemorar el seu primer quart de segle a recollir els noms de les entitats; per ordre alfabètic, des de l'Associació solidària-Igman, de Girona, fins a Xocolata per tots, de Cassà de la Selva. L'aniversari es va complir l'any passat i es van organitzar diferents actes per celebrar-ho, però el volum titulat 25 anys i més. L'empremta gironina en la solidaritat catalana en posa el col·lofó aquest gener.

L'exconsellera de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, obre la primera part del llibre, formada per deu articles retrospectius sobre projectes vinculats a la Coordinadora d'ONG. Ella, precisament, està relacionada amb l'entitat des dels seus inicis i, ara, «des de la cel·la 25» de la presó del Puig de les Basses –tal com s'especifica en la signatura de l'article–, recorda experiències d'Amèrica llatina i com han influït en les seves facetes de mestra, sindicalista i política. Els seus records com a membre de la Comissió Nord-Sud de Torroella de Montgrí es remunten a la dècada dels vuitanta, s'aturen en l'agermanament de la seva vila amb San Juan del Sur –a Nicaragua– i exposen el replantejament fet davant dels canvis socials dels anys 2000.

Altres signatures presents en aquest primer bloc són Victoire Ingabire, líder del partit de l'oposició ruandesa, al costat de l'empordanesa Imma Parada; Carme Vinyoles, una de les promotores de l'associació Valentes i Acompanyades; o Jaume Soler, de Solidaritat Arbúcies Palacagüina.

Les causes pendents centren el segon gran apartat de llibre, amb una vintena d'articles més on diversos experts apunten el camí que encara queda per fer en matèria de solidaritat. El primer a fer-ho és Josep Vicenç, de Justícia i Pau Girona, a qui segueixen Roser Font, de l'Agenda Llatinoamericana; Karim sabni, de la Cooperativa Idària; Carol Coll, de l'Associació de Naturalistes de Girona; Jessenia Lagos, de l'Associació Social i Cultural d'Hondurenys a Girona; el periodista i activista social David Fernández i el director de Fundipau, Jordi Armadans, entre d'altres.

Per fer-se una idea de la tasca de la Coordinadora d'ONG Solidàries, l'obra acaba amb una cronologia dels 25 anys; just abans d'un recordatori de les persones que han mort en aquest temps, «però que han deixat una petjada imborrable en la dinàmica solidària» de Girona.