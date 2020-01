Desperfectes en elements artístics històrics de la Devesa

Dos dels principals elements arquitectònics del parc de la Devesa de Girona, el Temple dels Músics i la Caseta del Rellotge, estan parcialment malmesos. Pel seu interès especial, ambdós formen part del catàleg del patrimoni històrico-artístic del Pla especial de protecció del patrimoni de l'Ajuntament.

La Devesa és un parc declarat com un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) l'any 1988 tot i que el 1943 va ser declarat «jardí artístic». Però tant el temple dels Músics com la Caseta del Rellotge són més antics que aquestes dues declaracions. El primer es va construir el 1898 i el segon és de 1926.

El Temple dels músics, obra de Martí Sureda i Vila, actualment no té cap ús concret més enllà d'un punt de trobada nocturn de joves que hi consumeixen alcohol i hi deixen les ampolles o les llaunes, tot i que en el passat havia estat una plataforma per a concerts i sardanes. El paviment té lloses de la preuada pedra de Girona trencades i esquerdades i s'hi aprecien algunes reparacions. S'havia concebut com un espai de gust romàntic, a sobre del canal d'aigua que limita i recorre el perímetre dels jardins francesos del parc de la Devesa. Té un mur que l'envolta que també és de pedra de Girona, que també té algun punt trencat, i a les cantonades, emmarcant l'accés, hi ha boles de pedra damunt un basament priamidal, segons consta a la fitxa del catàleg municpal.

Pel que fa a la Caseta del Rellotge, obra de Ricard Giralt i Casadesús, actualment té un un de labavos públics i es poden apreciar peces trencades de la coberta d'escates ceràmiques vitrificades de color verd. Les jardineres també tenen algun punt esquerdat. En la fitxa del catàleg s'indica que s'ha de protegir la volumetria de l'edificació i els materials i la geometria de les cobertes i que el cromatisme ha de «seguir els colors propis del Moviment Modern».

Sobre els dos elements, la fitxa del catàleg, elaborat l'any 1995, remarca que estan en un «estat de conservació bo». No obstant, per exemple, a la imatge que il·lustra la Caseta del Rellotge no hi apareix la coberta actualment danyada.



ERC alerta de l'estat deplorable

Els desperfectes existents en aquests dos elements catalogats de la Devesa els ha posat de relleu la regidora d'ERC Maria Àngels Cedacers, que ha alertat de l'estat «deplorable» i de les estructures «malmès» i ha demanat a l'equip de govern saber si tenen previst algun calendari per a la seva reparació. El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, ha indicat que «si hi ha elements catalogats que hi ha risc que es malmetin intervindrem», però ha exposat els treballs al parc tenen una priorització i que es començarà per l'enllumenat i el mobiliari urbà.

A banda d'aquestes dues construccions, i de la mateixa Devesa, hi ha altres elements inclosos en el catàleg del Patrimoni Històrico-artístic del Pla especial de protecció del patrimoni de l'Ajuntament. Un correspon als jardins francesos, anterior al 1882, situats entre el passeig central del parc de la Devesa i la porta de les Boxes. Aquesta entrada és precisament un altre dels elements d'interès especial del parc i és, aproximadament de l'any 1890, segon el catàleg, que considera com a autor més probable a Martí Sureda i Vila. L'altra entrada un portal amb pavellons laterals, és la denominada porta d'accés al parc de la Devesa, també té una fitxa al catàleg i és obra, l'any 1898, de Martí Sureda. Inicialment servia com a bar i quiosc però l'any 1963 es va enderrocar el de la part esquerra que actualment acull La Rosaleda.

El darrer element que consta en el catàleg és el pavelló d'Informació-hotel Inform, de 1964 i obra de Joan Bosch Agustí, i que actualment serveix per a usos municipals, tot i que escassos. Entre els pocs usos, hi ha el punt d'emergències durant les barraques de les Fires de Sant Narcís o l'espai on se sortegen les entitats que tindran barraca.