REC calcula que caldran tres mesos per reparar les cinc torres de la MAT afectades

La companyia Red Eléctrica calcula que caldran uns tres mesos per reparar les torres de la MAT que el temporal va fer caure a la zona de Sant Hilari Sacalm. En concret, la borrasca –aquí, en forma de neu- va vinclar quatre de les estructures de la línia de 400 kV i en va afectar parcialment una cinquena. Arran d'això, dimarts de la setmana passada, hi va haver 220.000 abonats de la demarcació que es van quedar sense llum. Si bé el servei es va poder anar restablint progressivament poc després, gràcies a la interconnexió amb França. Els opositors a la línia de molt alta tensió critiquen però que la caiguda de les torres evidencia "la dependència energètica total" i la "fragilitat del model centralitzat, obsolet i decadent, on la incidència en un sol punt afecta tot el sistema". "Fins que la línia no estigui reparada, la demarcació penja d'un fil", critiquen.

Les torres de la MAT van col·lapsar durant la matinada de dimarts. La tempesta que va caure a la zona de les Guilleries, i que va deixar-hi fins a 30 centímetres de neu, va provocar que quatre de les estructures caiguessin, i que una cinquena quedés parcialment afectada. Totes cinc torres de la línia dels 400 kV es troben a la zona nord-est de Sant Hilari, entre el Balneari de la Font Picant i la Font dels Abeuradors.

L'avaria va provocar que fins a 220.000 abonats de les comarques gironines es quedessin sense llum. SI bé Red Eléctrica va poder tornar a restablir progressivament el servei al cap d'una estona, a través de la interconnexió, el cert és que caldran setmanes abans la línia de la MAT no estigui refeta. I per tant, torni a donar servei.

En concret, la companyia estima que les cinc torres i el cablejat no s'hauran reparat fins, com a mínim, d'aquí a dos mesos. I per curar-se en salut, el termini que es dona a hores d'ara des de Red Eléctrica és de tres mesos. La companyia ha desplaçat tècnics a la zona, que treballen per tornar a aixecar les torres de la MAT al més aviat possible.

"La realitat ha tombat el colós de la MAT"

Des de la plataforma No a la MAT critiquen que l'avaria ha evidenciat "la dependència energètica total" i la "fragilitat" del model "centralitzat, obsolet i decadent on la incidència en un sol punt afecta tot el sistema". Els opositors subratllen que, tot i que la línia es va vendre "com una garantia de seguretat, subministrament i estabilitat", el que ha acabat passant és que "la realitat ha tombat el colós de la MAT".

"Ara mateix, i fins que no estigui la línia reparada, la demarcació de Girona penja d'un fil, mai més ben dit", critica la plataforma en un comunicat. I hi afegeix: "Depèn gairebé totalment de la importació d'energia nuclear francesa mitjançant la interconnexió amb corrent continu amb Baixàs, a la Catalunya del Nord, que té molt poca flexibilitat en la gestió de la demanda".

Des de Red Eléctrica subratllen, però, que precisament la interconnexió "va ser decisiva" a l'hora de poder restablir la llum a tots els abonats afectats. I que això va permetre que l'electricitat tornés a les llars a partir de les nou del matí, dues hores i mitja després que les torres col·lapsessin.