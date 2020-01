Segrest frustrat per una maniobra excèntrica al volant

Atrapats per la policia. L'Audiència de Girona jutjarà aquesta setmana un cas de presumpte segrest frustrat gràcies a l'alto d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima va ser abordada per dos homes quan treia el cotxe de l'aparcament, a Girona, van confinar-la al darrere i van emprendre la marxa fins a Barcelona, on els descobriren.

' un alto d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona un dissabte qualsevol de juliol cap a un cotxe que conduïa fent maniobres excèntriques es descobrí un presumpte segrest perpetrat a Girona. El cas es remunta a dos anys enrere. Els agents patrullaven a l'encreuament entre l'avinguda Litoral i el carrer Josep Plà, és a dir, a cavall entre Poblenou i la Mina. Un Nissan Qashqai, segons descriu la fiscalia, va captar l'atenció d'una dotació d'agents, motiu pel qual van fer parar el vehicle per tal d'interrogar els ocupants. Als seients del davant hi anaven dos homes, però el que va cridar l'atenció dels policies fou la muntanya de roba que hi havia al darrere i que un dels homes subjectava insistentment. Un dels policies sospità i començà a retirar les peces de roba, descobrint que sota la muntanya hi havia una dona immobilitzada.

El cas que la setmana vinent jutjarà la secció tercera de l'Audiència de Girona va tenir lloc el 27 de juliol del 2018 a primera hora del matí a Girona. La Fiscalia relata que la víctima va veure's sorpresa per dos atacants mentre treia el cotxe de l'aparcament comunitari del seu domicili, «essent una situació del tot idònia en trobar-se d'esquena i despreocupada» per tal que els acusats «dugessin a terme el seu propòsit prèviament planificat».

L'abordament va ser del tot inesperat: l'acusació sosté que la víctima va rebre «un fort cop de puny al nas», que la va fer caure dins del vehicle. En veure's tancada, la dona va sortir per la porta de l'altra banda, un fet que hauria estat rebut per una pluja de puntades de peu i d'amenaces si no accedia al rapte, i que l'acusació descriu amb aquestes paraules: «Traurem la pistola i et dispararem».

Després de decomissar tots els efectes personals de la víctima, «van obligar-la a enviar un missatge al centre on treballava per anunciar-los que aquell dia no hi podria anar». Després van apagar el mòbil i la van cobrir de peces de roba, tot tapant-li el cap amb un jersei perquè no els pogués reconèixer. Amb tot, ja els havia vist, i la víctima sosté que l'amenaça va seguir un cop el cotxe va sortir de l'aparcament amb un destí desconegut, que ambdós acusats li van assegurar que tenien el seu DNI i que «si m'identifiques no anirem per tu sinó per la teva família que això fa més mal», afegint que «tenim un amic que ens ho diu tot i si no ho fem nosaltres, seran els nostres companys».

Amenaça consumada, ja podien arrencar. L'escrit d'acusació indica que el viatge s'inicià a les 7.50 hores del matí, i tingué una primera parada a Platja d'Aro, on s'aturaren uns 20 minuts per accedir un dels acusats dins un domicili. Llavors continuaren direcció Barcelona, sense oblidar una segona parada en un bar de carretera que els hauria entretingut prop d'una hora.

Passada la una del migdia els presumptes segrestadors circulaven pel litoral barceloní, apropant-se a l'antic Fòrum. Allí cometeren la imprudència viària que va frustrar el rapte.

Ambdós acusats compten amb antecedents penals per delictes de robatori amb violència i, de fet, arran de la seva detenció, el jutjat de guàrdia va decretar per ambdós la presó provisional, que compleixen des de fa dos anys. La Fiscalia sol·licita tretze anys de presó per ambdós per un delicte de detenció il·legal, un de robatori amb violència i amenaces greus i un últim de lesions. Pel que fa a la indemnització, aquesta ascendeix a 36.940 euros, que inclou les seqüeles tan físiques com psíquiques patides per la víctima, i que inclou estrès posttraumàtic.