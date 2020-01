El temporal «Gloria» a Girona ens torna plàstics de fa 40 anys en perfecte estat

Tots sabem la gran quantitat de plàstics que consumim des de fa dècades, molts dels quals no es reciclen correctament i acaben abocats a la natura. I quan la natura es revolta, ens els torna. El temporal «Gloria», que la setmana passada va afectar amb força les comarques gironines, ha portat a les platges i als rius una gran quantitat de residus. La sorpresa és que alguns són d'envasos que corresponen a productes venuts fa més de 20, 30 o 40 anys.



A la Vall del Llémena, rius i rieres van augmentar de cabal de forma espectacular, fins al punt que alguns van arribar a desbordar-se. La força de l'aigua arrossegava tot allò que trobava al seu pas. Entre ells, un envàs del conegut sabó de fregar plats Mistol, amb un disseny que es va comercialitzar entre finals dels anys 70 i principis dels 80.





@mminguez7 el meu nebot n'ha trobat un altre a la platja de sant antoni de calonge pic.twitter.com/xmyo1ST07y — Miquel Brull (@BrullMikel) January 26, 2020

A la mateixa zona de, s'ha trobat una llauna d'oli de la marca, una marca belga que va deixar de comercialitzar productes l'any 1999, quan es va fusionar amb Total.Una de les troballes que més ha circulat per les xarxes socials correspon a Roses, on s'ha trobat un envàs d'un gelat que fa gairebé tres dècades que no es fabrica. Concretament es tracta del 'Tubi tabi' de Frigo, que es va deixar de comercialitzar l'any 1993. Poc després, un altre usuari mostrava una imatge d'un envàs del mateix gelat portada pel temporal a Sant Antoni de Calonge.