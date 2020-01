El TSJC avala que la planta de residus de la Garrotxa es construeixi a Can Coma de Baix

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat que la polèmica planta de residus de la Garrotxa es pugui aixecar als terrenys de Can Coma de Baix. L'alt tribunal dona la raó al Consell Comarcal i desestima la pretensió de l'Ajuntament, que sempre s'ha oposat a aquest emplaçament. Però la sentència, això sí, fixa condicionants. D'entrada, demana que la planta de residus no s'edifiqui en sòl de protecció especial –part de la parcel·la ho és- i també ordena que, com a mínim, tots els vials d'accés a la planta tinguin una amplada de 7 metres (cosa que ara no passa en un tram concret). A més, a diferència del què sostenia el consistori, el TSJC conclou que el Consell Comarcal és competent per decidir allà on s'ubicarà la planta, i que el centre de residus es pot aixecar en terrenys no urbanitzables (perquè la llei preveu que els equipaments d'interès públic com aquest es puguin construir en sòl rústic).