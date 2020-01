Primer balanç del «Gloria»: destrosses per 19 milions

Els pobles i ciutats de Girona més devastats per la virulència del temporal Gloria es despertaven encara, ahir, del malson. Diversos ajuntaments, entre ells els de Girona i el de Torroella de Montgrí, els més afectats, feien els primers números. De moment, la primera factura que deixa la borrasca més virulenta del darrer mig segle s'enfila fins als 18,8 milions d'euros.

Girona: 3,3 milions



La dada és provisional, però una primera estimació de l'Ajuntament de Girona xifra en 3,3 milions els desperfectes en equipaments i béns municipals a la ciutat. Les dues grans afectacions són al pavelló de Fontajau i a la canonada de captació d'aigua del Pasteral, unes reparacions que costaran un milió d'euros cadascuna. Però hi ha incidències a reparar en multitud d'equipaments esportius, culturals, educatius i de l'àrea de sostenibilitat. A més, cal tenir en compte altres afectacions no municipals, no comptabilitzades, però que també van quedar malmeses, com el complex del GEiEG a Sant Ponç o l'hospital Josep Trueta.

torroella: 4,3 milions



Fins ahir, Torroella de Montgrí i l'Estartit, molt perjudicats pel desbordament del riu Ter, havien presentat l'estimació de danys més elevada: uns 4,3 milions d'euros. L'Ajuntament no descarta que la xifra creixi. Només la reparació de la planta potabilitzadora, que va quedar totalment inundada, suposarà una inversió d'1,3 milions; per restituir la mota i la canonada afectades, caldran uns 900.000 més, anticipa el consistori. La neteja de les platges i la restitució dels serveis costarà 350.000 euros.



palafrugell: 1 milió

LLORET: 1 milió



L'Ajuntament de Lloret de Mar situa el cost de la terrible borrasca en el milió d'euros. Al passeig caldrà refer escales i reposar mobiliari (210.000 euros) i, al de Fenals, s'haurà d'aixecar el mur i cobrir l'esvoranc de 40 metres (182.000 euros). L'alcalde, Jaume Dulsat, confia a cobrir la despesa amb ajudes d'altres administracions.



alt empordà: 3,4 Milions



A l'Alt Empordà les destrosses s'estimen en 3,4 milions d'euros. Destaquen els més de 926.000 euros que s'hauran d'invertir a Cadaqués, on el temporal va de destrossar les ribes, que ja havien patit desperfectes per l'acció de temporals anteriors. Els càlculs dels danys els fa el Consell Comarcal.



platja d'aro: 2,3 milions



L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro valora en 2,3 milions els desperfectes ocasionats pel Gloria. Gairebé tota aquesta inversió (2,07 milions) anirà destinada a refer el front marítim: reparar la llosa del passeig (975.000 euros) i la reparació de l'enllumenat als (835.000 euros). Netejar i refer les platges costarà 245.000 euros més, calcula l'Ajuntament.



salt: 452.000 euros

verges : 1,5 milions



A Verges, l



hostalric: 1,2 milions



L'Ajuntament d'Hostalric calcula que recuperar la normalitat al poble costarà 1,23 milions d'euros. La inversió més important consistirà a refer el pont de la riera d'Arbúcies.



tossa: informe urgent



L'Ajuntament de Tossa de Mar



escoles: 415.400 euros



El Gloria ha provocat danys en 86 escoles i instituts, segons Ensenyament, que haurà de destinar 415.400 euros a reparar-los.



deu pobles sense aigua



Uns 18.500 abonats d'una desena de municipis, la majoria del Baix Empordà i la Selva, continuaven ahir sense aigua potable.