Comença l'ampliació del polígon industrial de Cornellà, que guanyarà uns 65.000 m2

L'Ajuntament de Cornellà del Terri va donar llum verda a l'inici de les obres d'ampliació del polígon industrial de Pont-Xetmar, que es fan sobre una superfície bruta de 146.000 metres quadrats de la zona sud-oest del polígon que, un cop urbanitzada, permetrà la construcció d'uns 65.000 metres quadrats de naus industrials. Els treballs tindran una durada d'uns dotze mesos amb un cost d'uns cinc milions d'euros que assumiran les vuit empreses promotores que inicialment treballen amb la previsió d'aixecar, en una primera fase, 40.000 metres quadrats de naus industrials.

L'ampliació permetrà alliberar espai de l'actual polígon, que està força saturat, i vol esdevenir un pol d'atracció per a noves companyies. L'any 2015 un grup d'empresaris del Pla de l'Estany va contactar amb l'Ajuntament per comunicar-li la necessitat de disposar de més espai industrial al polígon de Pont-Xetmar i des del consistori se'ls va animar a unir-s'hi i a desenvolupar urbanísticament els terrenys ja previstos en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a activitats industrials de manera conjunta.

En paral·lel, se'ls va exposar la plena voluntat de l'executiu de tirar endavant el projecte aportant un assessorament i la informació per tal que adquirissin els esmentats terrenys i així evitar que s'apliqués l'especulació en els preus del sòl.



Pla d'ordenació urbanística

L'any 2017, el ple de l'Ajuntament de Cornellà del Terri va aprovar el pla urbanístic del sector industrial de Pont-Xetmar i un cop superats tots els tràmits amb la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el 2019, els empresaris promotors van iniciar les tramitacions dels projectes de reparcel·lació i urbanització. El procés ha conclòs aquest 2020 amb l'aprovació definitiva del projecte i amb l'inici de les obres. El pla parcial inclou la cessió gratuïta a l'Ajuntament de 10.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les.

L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, es va mostrar molt satisfet de la gestió feta pel consistori i va explicar que «valorem molt positivament la implantació d'aquest polígon al municipi pel seu impacte econòmic i per la creació de nous llocs de treball, però sobretot per la confiança de les empreses per continuar creixent en el nostre municipi».

Tanmateix Coll va manifestar que «des de les administracions hem posat totes les eines necessàries perquè aquest polígon fos una realitat i el considerem clau per evitar la fuga empresarial així com continuar fomentant la creació de nous llocs de treball per garantir una estabilitat empresarial i laboral», va considerar Salvador Coll.

Les obres d'entrada havien de començar a finals de l'any passat. El pla parcial va ser aprovat pel consistori l'abril de 2018.