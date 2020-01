Les destrosses del «Gloria» als municipis gironins ja s'enfilen per sobre dels 32,5 milions

Les destrosses provocades pel temporal Gloria als municipis gironins ja s'enfilen per sobre dels 32,5 milions d'euros (MEUR). Segons el balanç provisional que han fet els ajuntaments, i en espera que la factura encara pugi més, perquè falten consistoris, les afectacions més importants se subdivideixen en dos grups. Per una banda, els municipis del litoral, on la fúria del temporal marítim va menjar-se platges i malmetre passejos. I per l'altra, a tots aquells pobles del Ter afectats per la riuada. Aquí, la inundació va arrasar camins, va esfondrar la mota del Ter en alguns punts i va malmetre la xarxa d'abastament d'aigua rebentant canonades. Segons les dades provisionals, el Baix Empordà és per ara la comarca més afectada, amb danys per valor de 17,8 MEUR. I Torroella de Montgrí, el municipi que ha presentat una valoració més alta, de 4,3 MEUR. Això és el recompte de danys públics, però a banda també hi ha tots aquells de privats.

El Baix Empordà concentra més de la meitat de la factura provisionals dels estralls del temporal. De fet, en aquest territori hi convergeixen, per una banda, municipis del litoral i, per l'altra, tots aquells del Baix Ter que es van veure afectats per la riuada. Dels 17,8 MEUR, i deixant de banda Torroella, destaquen les afectacions a Platja d'Aro (2,4 MEUR), a Calonge i Sant Antoni (1,54 MEUR), a Palamós (1,52 MEUR) i a Palafrugell (1 MEUR).

A Llafranc, per exemple, caldrà refer part del passeig, com també a Platja d'Aro. I a Torroella, no només s'han de retirar les tones de canyes, arbres i deixalles de platges com la Gola del Ter, sinó que el municipi, si bé ja rep aigua de l'aixeta, encara no la té potable. A més, tant a Torroella com en altres pobles que es troben a la llera del Ter –com a Verges- la riuada va malmetre la mota.

Al Gironès, la factura de tots els municipis encara no es coneix. Però ja puja a 4,48 MEUR. Aquí, com ja es va donar a conèixer ahir, el municipi més afectat és Girona (amb una valoració dels danys de 3,3 MEUR). Avui, a aquest s'hi ha afegit Bescanó (335.000 euros), Sant Julià de Ramis (205.000 euros) i Celrà (150.000 euros). La majoria, per desperfectes provocats per l'augment de cabal del riu Ter o les pluges intenses, que van malmetre camins i provocar esllavissades.

De moment, 2,8 a la Selva

Una altra de les comarques on els municipis encara estan fent recompte dels estralls és la Selva. De moment, aquí, però, ja n'hi ha alguns que han donat a conèixer la primera valoració. I el total de danys, en espera d'augmentar, suma 2,85 MEUR. Es reparteixen entre Hostalric (1,23 MEUR), Lloret de Mar (1 MEUR), Arbúcies (500.000 euros) i Vidreres (120.000 euros).

Falten sumar al recompte, però, municipis del litoral on les afectacions van ser importants. En concret, Blanes i Tossa de Mar. En aquest darrer, l'onada d'escuma que va envair els carrers, a més, va afectar gairebé dos centenars de negocis.

Tant el Gironès com la Selva donaran a conèixer les xifres definitives a les reunions del Consell d'Alcaldes que se celebraran als respectius consells comarcals. Al Gironès, la trobada tindrà lloc demà a la tarda; i a la Selva, s'ha fixat per dijous al matí.

Al balanç d'ahir, que ja recollia els 3,4 MEUR de danys recopilats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, s'hi han sumat avui els de dues comarques més. La Garrotxa (2,2 MEUR) i el Pla de l'Estany (1,6 MEUR). Aquí, sobretot, per afectacions derivades per les pluges o la crescuda del riu Fluvià i el desbordament de rieres (com la que passa per Serinyà).

Afectacions privades

Les xifres d'aquest balanç provisional només inclouen els desperfectes que el Gloria ha provocat en equipaments públics i béns de propietat municipal. Falta sumar-hi, però, tots aquells desperfectes que han afectat cases i negocis privats. I aquí, la factura s'enfila en el cas de Tossa de Mar (Selva). Segons les dades recopilades per l'Ajuntament, hi ha hagut danys a 162 negocis per valor de 1,8 MEUR.

Bescanó (Gironès) també ha quantificat aquestes afectacions i assegura que els desperfectes als veïns pugen a 2,48 MEUR. Aquí dins s'hi inclouen, entre d'altres, tots aquells cultius i collites que s'han perdut o inundat, les destrosses a empreses (com la que han patit uns vivers) i els desperfectes en el sistema de regadiu.