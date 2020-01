Fontajau i la canonada del Pasteral, els danys més greus

Un primer balanç. L'Ajuntament de Girona ha de gastar-se dos milions per dues actuacions: reparar el pavelló de Fontajau i els desperfectes a la canonada que porta aigua a la ciutat. Però hi ha molts altres espais que han patit afectacions, fins al punt que, per ara, la xifra a gastar per culpa del «Gloria» supera els 3,3 milions.

anys quantiosos a la ciutat de Girona en instal·lacions municipals esportives, culturals, educatives i en l'àrea de sostenibilitat. L'Ajuntament de Girona xifra en 3.347.688 euros la primera valoració dels desperfectes del pas del temporal Gloria. Aquesta xifra és estimativa i inclou els desperfectes en béns municipals, que poden créixer a mesura que es faci l'inventari complet de totes les incidències detectades en les diverses àrees de l'Ajuntament.

Una de les més afectades ha estat la d'esports, amb uns danys estimats per valor d'1.417.000 euros. Les afectacions al pavelló municipal de Fontajau, on la inundació va malmetre el parquet de la pista principal o la xarxa elèctrica, i també al Camp de Futbol Municipal de Pont Major i un talús de l'Estadi Municipal de Montilivi. Per ara, es preveu que el cost de les reparacions al pavelló pugi a 1.007.100 euros, mentre que les del camp de Pont Major i les de l'estadi de Montilivi suposarien un cost de 209.000 i 230.000 euros, respectivament.

Alguns equipaments culturals també van tenir afectacions, especialment el Bòlit-SantNicolau, que va patir danys per valor de 98.000 euros. A banda, es van detectar incidències a l'Auditori, xifrades en 19.300 euros, i al Centre Cultural La Mercè, per uns 5.400 euros.

Un altre dels àmbits on el temporal ha tingut una major incidència ha estat l'àrea de Sostenibilitat, amb 1.616.000 euros. En aquest sentit, cal destacar la reparació de la canonada de captació del Pasteral, amb un cost d'un milió d'euros; i les reparacions de la planta depuradora de la ciutat i en col·lectors de sanejament, valorades en 227.000 euros. La resta s'ha d'aplicar, entre d'altres, a la reparació de camins (28.000 euros), de la riba dels rius (334.400 euros), i el cost dels serveis extra de neteja (8.000 euros).

L'àrea d'Educació ha estat també molt damnificada, amb un cost de 161.500 euros, sobretot per la reparació de teulades, parquets o parets. També hi ha despeses en mobilitat, centres cívics i vehicles, a l'espera de quantificar altres afectacions que encara s'estan estudiant i pressupostant, tant en via pública com en equipaments.



El Pontenc demana ajuda

El Club Esportiu Pontenc va fer ahir una nova crida per recuperar-se de les destrosses. L'aigua va engolir el camp i va fer nombrosos danys a les instal·lacions esportives. Han de comprar material i tornar les instal·lacions practicables. En total, demanen uns 50.000 euros. Però qualsevol ajut és bo, des de «pintura o material de construcció, el que sigui», apunta un dels membres de l'equip de veterans, Diego Lescano, que fa de portaveu de l'entitat. Lamenta l'estat actual i la «deixadesa per part de l'Ajuntament», ja que l'equipament és municipal. Assegura que des de les inundacions de dijous, el CE Pontenc no pot jugar a casa, un club que té diferents categories i equips masculins i femenins.

Arran del temporal, aquest cap de setmana un centenar de persones s'han dedicat a treure de les zones inundades tot el material que se'ls ha fet malbé. També tenen danys a l'estructura del camp i un mur ha cedit, així com el bar. Davant d'aquesta situació, Lescano assegura que han fet arribar missatges d'ajuda perquè se'ls doti econòmicament d'algun tipus de partida a l'Ajuntament i a la Federació Catalana de Futbol. També agraeix la solidaritat d'equips de la ciutat que els han ofert els seus camps per jugar, així com d'altres de fora, com el Vilablareix, mentre no es recuperin.

Entre el material malmès, per exemple, hi ha: 50 pilotes de futbol, equipacions, material d'entrenament com per exemple les porteries, ordinadors, neveres, un televisor, la caldera, portes de les instal·lacions. Afirma que la situació del club i del camp és «terrible» i que necessiten ajuda per seguir endavant.