Girona perd dotze trens diaris de la línia que connecta amb Barcelona

Girona perdrà dotze trens diaris de la connexió amb Barcelona pels efectes del temporal Gloria. Es tracta de sis combois per sentit de la línia R11, que uneix Cervera amb Barcelona Sants. Renfe va fer públics ahir els nous horaris de l'R11, que ja estan en vigor i que s'aplicaran el temps necessari per arreglar els desperfectes a la via causats pel temporal. Durant aquest període, la circulació quedarà limitada a un comboi per hora i sentit i s'incrementarà també el temps de viatge.

Segons ha informat Renfe, els trens que temporalment s'eliminen des de Barcelona en sentit Cervera són els que sortien de l'estació de Maçanet a les 7.44 hores, 12.44, 14.44, 16.44, 19.14 i 20.44 hores. En sentit contrari, desapareixen els combois que sortien de Girona a les 6.14 hores, 10.19, 14.49, 16.49, 18.19 i 20.59 hores.

Renfe desataca que aquests són els horaris que es mantindran en aquesta línia mentre duri l'afectació de via única Caldes - Maçanet, que limita l'oferta a un tren per hora i sentit amb un increment del temps de viatge en el recorregut.

Pel que fa a la línia R1, que uneix Girona amb Barcelona passant pel Maresme, Renfe recorda que encara hi ha afectacions importants pel temporal. La més destacada és, sense dubte, l'enfonsament del pont ferroviari sobre el riu Tordera que uneix Blanes amb Malgrat de Mar, i que, segons els càlculs del conseller de Territori, Damià Calvet, podria trigar entre sis i nou mesos a reparar-se. Aquesta interrupció de la via obliga a oferir un servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Maçanet-Massanes que ja es troba en funcionament.

Segons va informar ahir Renfe, doncs, la línia R1 funciona sense alteracions entre Molins de Rei fins a Malgrat, mentre que a partir d'aquí comença el servei d'autobús que els usuaris ja estan utilitzant. Pel que fa a l'RG1, que va des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Figueres i Portbou, corre la mateixa sort que l'R1, ja que totes dues comparteixen el mateix tram fins a l'estació de Maçanet-Massanes.

Per la seva banda, l'R2 nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Maçanet de la Selva, funciona de forma normal entre l'aeròrdrom i Granollers, però a partir d'allà només circula un tren per hora i sentit fins a Maçanet pel risc de caiguda d'arbres malmesos per la tempesta o per possibles despreniments a prop de les vies. A més, ahir al matí es van produir retards d'uns deu minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a l'altura de Montcada i Reixach.

En canvi, la línia R3 entre Barcelona i Puigcerdà, que també havia quedat afectada pel temporal, ja es troba plenament operativa des de diumenge. De fet, els combois van tornar a circular amb normalitat a partir de diumenge a les 10.40 h, un cop es va poder restablir la circulació entre Ribes de Freser i la localitat francesa de la Tor de Querol.



Tres carreteres tallades

En relació amb les afectacions a la xarxa de carreteres, a tot Catalunya ahir al vespre encara quedaven onze trams tallats per les destrosses del Gloria. N'hi havia tres de les comarques gironines: la C-35 a l'alçada d'Hostalric, la Gi-8536 a Gualta i el pont viari sobre el Tordera, a Blanes. Damià Calvet ja va avançar la setmana passada que la reparació d'aquest pont costarà al voltant de cinc milions d'euros, de manera que la seva reconstrucció i entrada en funcionament no serà immediata.

D'altra banda, ahir també continuava restringida la circulació a diverses carreteres gironines, com la Gi-613 entre Roses i Port de la Selva, la C-66 entre Porqueres i Sant Ferriol i un tram de l'Eix Transversal (C-25) a l'altura d'Arbúcies.