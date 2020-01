Quatre dies traient aigua a Pont Major

Dijous i divendres es va haver de demanar festa a la feina per treure aigua. Ahir a la tarda encara tenia quaranta centímetres inundats al garatge de casa seva, en un dels edificis situats en un dels extrems del barri del Pont Major de Girona.

Jordi Gras, transportista i triatleta, viu en un dels primers immobles del barri de Pont Major de Girona on va començar a entrar aigua. Va veure impotent com el seu garatge, que sovint utilitza com a traster, s'anava negant minut a minut, implacablement.

És només un testimoni dels molts veïns d'aquest barri, com també de Pedret o de Sant Ponç, que ahir encara no havia aconseguit fer net. Parquets malmesos, mobles per llençar, i negocis tancats durant dies o setmanes.

Gras calcula que l'aigua va entrar més d'un metre i mig al seu garatge, un espai d'uns cinc metres d'atura, catorze d'allargada i dotze d'amplada. Estima que s'hi van acumular uns 780 metres cúbics d'aigua. «Això és molta aigua per treure», lamenta.





«Quin desastre s'aproxima»

Va fer cas dels serveis d'emergències i l'alcaldessa, que van passar casa per casa per alertar-los del que venia i va aparcar el cotxe més amunt. «Mare de Déu quin desastre que s'aproxima», va intuir aquell dia. Molts elements del traster han quedat inservibles: una rentadora, un llit o roba d'estiu.

A partir de dijous, va començar a treure aigua amb una bomba elèctrica i ahir encara la tenia funcionant. Divendres també va fer servir una bomba industrial que li van deixar. A l'escala comunitària no hi ha llum perquè els endolls estan molls i l'ascensor de l'edifici, que permet pujar tres plantes, tampoc funciona. Al forat hi ha molta aigua i fang. Com en diferents racons del barri, fang i llot.

El desastre va arribar a partir de dijous. «El dimecres va pujar però no va ser res comparat amb el dijous», assegura. I ho té clar: «Va ser a partir del moment en què van obrir les comportes». L'aigua que van deixar anar dels pantants era «inassumible», insisteix. I es pregunta «com pot haver-hi tanta quantitat de gent treballant i amb tants estudis i no van obrir abans les comportes?» Al seu parer, «el desastre va ser per haver obert les comportes tard, no pel temporal. No sé en què pensaven però es podria haver evitat». Ara veu a venir una batalla per recuperar els diners perduts. L'assegurança particular? La de la comunitat de veïns? Es declararà zona castròfica?