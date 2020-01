Red Eléctrica calcula que caldran tres mesos per reparar les torres caigudes

La companyia Red Eléctrica calcula que caldran uns tres mesos per reparar les torres de la MAT que el temporal va fer caure a la zona de Sant Hilari Sacalm. En concret, la borrasca –que en aquesta àrea va adopar forma de neu- va vinclar quatre de les estructures de la línia de 400 kV i va afectar parcialment una cinquena.

Com a conseqüència, dimarts de la setmana passada hi va haver 220.000 abonats de la demarcació que es van quedar sense llum, si bé després el servei es va poder anar restablint progressivament gràcies a la interconnexió amb França. Els opositors a la línia de molt alta tensió critiquen, però, que la caiguda d'aquestes torres evidencia «la dependència energètica total» i la «fragilitat del model centralitzat, obsolet i decadent, on la incidència en un sol punt afecta tot el sistema». «Fins que la línia no estigui reparada, la demarcació penja d'un fil», critiquen.