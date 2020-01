Sant Julià del Llor, contra la gestió del confinament

L'alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Marc Garcia, va expressar ahir el seu «descontentament» per haver revocat l'ordre de confinament justament en «el moment de més risc», quan possiblement, va dir ahir a Diari de Girona, la gent quedava més exposada al desbordament i inundacions.

Segons el batlle, tot i el dia assolellat, encara faltava que arribés l'onada més gran provinent dels pantans i, per això, les mesures preventives d'evacuació eren més necessàries que mai.

«Va ser l'ordre de desconfinament més que tot, és el que sempre he dit», va reiterar Garcia, si bé va posar en valor la «feina espectacular» que va fer Protecció Civil.

De fet, el seu al·legat sobre l'ordre de desconfinament precipitada ve de dies –a la crònica de divendres d'aquest diari ja s'hi feia constar– i el seu malestar ha aparegut també en altres mitjans de comunicació, com ara Els Matins de TV3 o el programa Aquí, amb Josep Cuní de SER Catalunya.

I és que, quan va arribar la notícia que ja no calia confinar-se, la gent que estava allotjada al pavelló de Bonmatí va decidir marxar de seguida a casa seva. «Sortia el sol feia unes hores allà dins i, és clar, volien anar a veure com estava casa seva», va relatar el batlle.

El desconcert de la notícia ve sobretot perquè l'alcalde va «trobar a faltar una trucada» i haver pogut donar detalls de la situació de primera mà, des del mateix lloc dels fets, i no des d'un despatx. «Si m'haguessin preguntat jo els hauria dit que en aquell moment el millor no era desconfinar», va explicar.

Per això, Garcia va assegurar que posaria totes les seves demandes a la reunió d'ahir a la tarda amb altres alcaldes, l'ACA i la Generalitat.



Obrir comportes a «última hora»

El segon front obert segons l'alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí és la gestió del desembassament dels pantans. «Amb la previsió que tenien tots d'aquest temporal, no es pot desembassar a última hora com varen fer», va retreure.

En aquest sentit, Garcia va titllar de «molt temerari» el fet d'haver deixat «'pixar' el pantà com es va fer» i «tenir la cosa descontrolada», ja que es podria haver agreujat encara més si juntament amb el desembassament hagués continuat plovent com ho va fer els tres primers dies de la setmana.

Si bé és cert que temporals com aquest eren recordats per la gent gran del municipi –es comparen amb els de l'any 40–, Garcia va subratllar la diferència que hi ha des de llavors, i és que el 1940 no hi havia els embassaments.

«Aquesta situació me l'agafo com un advertiment i hem de buscar solucions», va assenyalar, amb l'esperança que la reunió amb les altres administracions vagi a bon port i els «escoltin».



Les «lleres brutes»

L'alcalde també va atacar un tercer flanc, el problema de les «lleres brutes», que va considerar «una vergonya». Es tracta d'una competència de l'ACA, que «hauria d'assumir» i «ser ells els qui haurien de fer aquesta neteja», va carregar. En comptes d'això, va dir, «ho maquillen» amb subvencions que «no són suficients». «Que cadascú aguanti el seu paraigua», va defensar.

La manca de «neteja» és una queixa de molts municipis i que, en tot cas, cal tenir en compte els matisos dels experts, ja que assenyalen que hi ha vegetació que serveix per frenar l'aigua quan creix el cabal.