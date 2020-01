Sentència judicial favorable a la polèmica planta de triatge de Sant Jaume de Llierca

El Tribunal Superior de Justícia s'ha pronunciat amb relació al recurs interposat per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'Associació Naturalistes de la Garrotxa contra la resolució del conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, del 27 de març de 2014, que aprovava definitivament el Pla Especial Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa impulsat pel Consell Comarcal. La sentència reconeix la competència del Consell Comarcal de la Garrotxa per a l'aprovació inicial i provisional del Pla Especial. En el seu escrit, fet públic ahir, el tribunal valida la ubicació en sòl rural plantejada mitjançant el Pla Especial Urbanístic de Can Coma de Baix, sempre que es respectin les zones connectores i l'adequació de l'accés a la instal·lació. El tribunal considera ben justificada la instal·lació.

També estableix que l'accés a la infraestructura ha de comptar amb una amplada mínima de 7 metres que en aquests moments només és inferior en una petita part de la via d'accés. El veredicte emès ahir pot ser recorregut.



14 milions d'euros

Amb la resolució dels recursos i el fet que el Consell Comarcal disposa de la reserva dels 14 milions d'euros del cost total, la construcció de la planta queda enfocada. Tot i això, el president del Consell, Santi Reixach, ha dit que abans esperaran la resolució del Suprem a un possible recurs de cassació de l'Ajuntament de Sant Jaume.

Santi Reixach ha exposat que ara la posició del Consell Comarcal és fer la planta de triatge a Can Coma de Baix i continuar el procés començat fa deu anys. Ha precisat que està obert a dialogar però ha reiterat la posició de posar la planta a Can Coma de Baix.

Ha valorat que la sentència avala el treball del Consell per ratificar el lloc i que amb dues modificacions la planta pot anar a Can Coma de Baix. També ha apuntat que la sentència exposa que no hi ha hagut desviació de poder. Ha valorat favorablement la sentència.

Aixo no obstant, l'Ajuntament de Sant Jaume ha demanat en diferents ocasions que, fos quin fos el veredicte, es tornés a negociar la ubicació de la planta a poder ser fora del terme de Sant Jaume. Ahir, l'alcalde, Jordi Cargol, va anunciar que avui fixarà posició a través d'un comunicat.



Can Coma de Baix

Fa 10 anys, el Consell Comarcal de la Garrotxa va fer pública la seva voluntat d'ubicar la planta a Can Coma de Baix. Llavors eren uns terrenys rústics propers al Fluvià i al Polígon de Politger. De manera immediata, els veïns de Sant Jaume i dels pobles de la rodalia van crear una associació de veïns per oposar-se a la planta.

Tot i això, el 2011 el consell va aprovar un avanç del pla i el juliol del 2013 va aprovar el pla especial urbanístic i uns mesos després la Generalitat el va ratificar. Després que l'Ajuntament presentés un recurs contra el pla especial, va haver-hi un acord entre Consell i Ajuntament per fer la planta al Polígon de Politger. Això no obstant, l'acord fa uns dos anys es va desfer per tal de respectar els projectes d'expansió d'una empresa del metall.

Enmig de tot hi ha un procés del Consell Comarcal contra el president dels veïns contraris a la planta, Antoni Tomàs. El procés és per injúries i calúmnies contra l'anterior president del Consell, Joan Espona. L'acusació del Consell i del Ministeri Fiscal és per haver definit Espona com un cacic i per haver plantejat un procés d'especulació urbanística en la ubicació a Can Coma de Baix.