El Trueta reuneix més d'un milió d'euros de donacions

L'hospital Trueta ha rebut donacions per valor d'1.056.958 euros al llarg del 2019. Un total de nou particulars, set empreses i cinc entitats han participat en la campanya «Fes+Trueta» , que té com a objectiu apropar el centre a la societat gironina i fer que tothom qui ho vulgui pugui col·laborar activament en el seu creixement, ja sigui a través de donacions econòmiques directes, donacions de material o bé organitzant activitats solidàries a favor del centre hospitalari.

Aquestes donacions s'han invertit en tres àmbits diferents. D'una banda, en la millora del confort de pacients i familiars, amb l'adquisició de mobiliari infantil per a les sales de jocs de l'àrea pediàtrica, joguines per als infants hospitalitzats, material per a la Unitat de Neonatologia, un vehicle elèctric de joguina per reduir l'estrès dels nens que han d'entrar a quiròfan, vuit noves butaques d'hospitalització per a la planta de Pediatria i deu noves butaques per a la Unitat Polivalent d'alta Intensitat de Cures i la Unitat d'Ictus.

D'altra banda, s'ha invertit en la reforma d'espais com la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada i s'han adquirit nous equipaments com un microscopi per al Servei de Pneumologia i una màquina centrífuga per al Servei d'Anatomia Patològica.

Per últim, també s'ha invertit en la innovació aplicada a la pràctica assistencial i, per això, s'ha destinat un ajut al desenvolupament d'un model de predicció preoperatori en cirurgia oncològica colorectal.