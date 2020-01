Aboquen fems al Consell Comarcal del Gironès i fan una pintada contra ERC

Uns desconeguts han abocat fems al pati del Consell Comarcal del Gironès i han fet una pintada al terra de l'equipament.

Els treballadors s'han trobat amb l'acte de vandalisme i aquest matí, uns operaris han retirat els fems i també han netejat el missatge que deia: «us heu cagat, aquí teniu la vostra merda».

Aquest "atac" contra el Consell de moment no s'ha reivindicat. A l'ens comarcal hi governen ERC i JxCat i l'acció arriba en plena crisi del Govern de la Generalitat on conviuen també els dos mateixos partits.