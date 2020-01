Els alcaldes de la Tordera culpen l'ACA de no netejar la llera

Els alcaldes dels municipis de la conca del riu de la Tordera van mostrar-se indignats ahir amb la gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua i la manca de neteja de les lleres i també van consensuar una «queixa» al Govern perquè revisin els plans d'emergència i protecció.

En aquest sentit, l'alcalde de Fogars de la Selva, Josep Vilà, va retreure a l'agència que no hagués actuat abans en la neteja de les lleres dels rius. Això va provocar que hi creixessin arbres i vegetació que amb l'augment del cabal va anar riu avall fins concentrar-se en un pont. Allà va convertir-se en un tap.

«És una de les coses que s'hauria d'haver fet fa temps», va lamentar el batlle de Fogars, qui va liderar la iniciativa de fer front comú amb tots els municipis afectats i unir-se per tenir més força davant les altres administracions.

Per aquest motiu, les alcaldies afectades demanen reunir-se «amb urgència» amb l'ACA per tal que es fixin un conjunt d'accions de neteja de les lleres de les rieres i del riu Tordera. Els batlles es van reunir ahir al migdia al centre cívic de Fogars de la Selva amb l'objectiu de decidir si declaren el territori com a zona catastròfica. D'altra banda, els alcaldes també exigeixen al Govern que revisi els protocols d'emergències i que millorin la coordinació dels cossos de seguretat en futurs episodis.

Un dels primers acords va ser concertar una reunió conjunta amb l'ACA i els tres consells comarcals implicats (el de la Selva, el del Vallès Oriental i el del Maresme).

L'alcalde de Fogars de la Selva, Josep Vilà, va destacar que la trobada s'ha de fer «amb urgència» perquè calen «intervencions puntuals» a les lleres de la Tordera abans que el desglaç faci augmentar el cabal del riu i es produeixin més destrosses.

L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, va destacar que la reunió anirà bé per «consensuar» les accions que hauran de tirar endavant els ajuntaments, els consells comarcals i l'ACA en un futur per contenir el riu. De fet, Papiol va recordar que «algunes de les motes» que hi ha a la Tordera a Hostalric «van acabar afectant Fogars de la Selva» durant el temporal perquè van causar inundacions en aquest municipi. Per això, els batlles creuen que cal una projecció conjunta.

A més, la trobada d'alcaldes també va servir per consensuar una «queixa» al Govern sobre els plans d'emergència i protecció, ja que consideren que no s'adapten a les «necessitats» dels municipis més petits.

Vilà va explicar que hi ha pobles que no tenen cossos de seguretat locals i per això «depenen» dels Mossos d'Esquadra. Tot i així, durant el temporal el cos català no podia donar resposta a totes les crides que feien els ens locals.

Per això, van demanar que els plans d'emergència s'adaptin als «recursos limitats» dels ajuntaments petits i, d'aquesta manera, distribuir de forma equitativa els efectius policials. A més, els alcaldes creuen que cal «més coordinació» entre els diferents cossos, tant catalans, com estatals.