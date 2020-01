Apareix la platja d'Espolla «fora de temps» i s'espera veure-hi triops d'aquí a quinze dies

La borrasca Gloria no només ha deixat un llegat de desperfectes i sinistralitats i, afortunadament, el seu pas també ha provocat fenòmens molt apreciats per l'ull humà, com la platja o estanyol de l'Espolla.

Es tracta d'un «estany intermitent» que només apareix en períodes de pluges i que, aquesta vegada, el temporal l'ha fet ressorgir de forma «impressionant» i «fora de temps», ja que al gener és «excepcional», segons va qualificar l'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola.

«D'aquí a quinze dies es començaran a veure els famosos triops», va celebrar Estarriola, en referència al petit crustaci protegit que, ja adaptat a les característiques temporals d'aquest hàbitat, ressorgeix un cop l'any. De fet, ja s'ha convertit en la icona del paratge i un atractiu més per als visitants.

Tot i que els triops encara no han aparegut, moltes persones s'hi van atansar el cap de setmana per veure la platja i el salt d'Espolla, on brolla l'aigua de forma més abundant que habitualment.



Crida al civisme

«La gent va venir de forma massiva, fins i tot en diversos autocars», va relatar l'alcalde, que va felicitar el fet que ningú deixés «cap paper a terra». En aquest sentit, va apel·lar al civisme i va recordar la importància de respectar les senyalitzacions, entre elles, que els gossos han de passejar lligats i que es prohibeix anar-hi en bici. També va assenyalar que no es pot endinsar-se a la llera però que, en canvi, es disposa d'uns miradors i un circuit indicat.

Aquest paratge forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i es tracta d'un sistema aquàtic singular a Catalunya on l'aigua hi arriba per corrents subterranis i forma un estany temporani, ja que no és permanent. Els períodes de sequera impedeixen que hi puguin viure peixos, però els crustacis com els triops han aconseguit adaptar-s'hi, així com els amfibis i invertebrats.