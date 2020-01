El Consell Comarcal xifra en almenys 7,5 milions els danys del «Gloria» al Gironès

El Consell Comarcal xifra en almenys 7,5 milions d'euros els danys ocasionats pel temporal «Gloria» al Gironès. Aquest dimarts a la tarda s'ha celebrat el consell d'alcaldes amb l'objectiu d'avaluar els desperfectes que ha deixat el pas de la borrasca Gloria en aquesta comarca. A la reunió hi han assistit els alcaldes dels municipis afectats, així com el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, el president de la Diputació, Miquel Noguer i el president del Consell Comarcal del Gironès, Joaquim Roca. Entre tots han fet una anàlisis de la gestió en cadascuna de les localitats i han posat sobre la taula la necessitat de posar en marxa els ajuts per poder arreglar tot allò que ha quedat malmès.