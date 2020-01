L'Estat pagarà a partir del 7 de febrer els 71 milions d'ajudes pels danys

El Govern va anunciar ahir que les ajudes econòmiques pels desperfectes del temporal Gloria, que ascendeixen a 71 milions d'euros, es començaran a pagar aquest 7 de febrer i preveu desemborsar el 80% del total en quatre mesos.

Així ho va fer saber la ministra d'Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on també va informar que la voluntat del Govern és que «la resta» s'aboni «en el menor termini possible».

Pel que fa a la xifra dels 71 milions –corresponents a 10.000 sinistres–, s'ha obtingut de les estimacions provisionals del Consorci de Compensació d'Assegurances (entitat pública adscrita al Ministeri d'Economia) i el ministre d'Interior la va presentar a l'Executiu en un informe.

Així, la celeritat dels pagaments serà possible a través de les mesures previstes al Reial Decret-llei del 20 de setembre, que es va concebre per donar resposta a «situacions catastròfiques», com els incendis forestals i els aiguats de la DANA patits entre juny i setembre a diferents regions del país.

En tot cas, el text no només contempla els fenòmens que van passar en aquell moment, sinó que també inclou «altres successos de característiques similars» que poguessin passar posteriorment a l'aprovació de la norma, fins el 31 de març del 2020. Així, doncs, el temporal Gloria s'ajusta en aquest supòsit i pot acollir-se a aquests mecanismes, fet que Montero va valorar com a «bona notícia», ja que suposa un «canal adequat» per a poder «canalitzar totes aquestes noves ajudes».

Tanmateix, va destacar «l'elevada» preparació tècnica, professional, capacitat de resposta i coordinació d'Espanya davant les emergències per fenòmens climàtics adversos com el Gloria o sobre qüestions de salut pública, com és el cas del coronavirus a Xina.

En aquest sentit, va incidir en el fet que les diferents parts implicades en emergències van dedicar «moltes hores» per revisar els protocols, tenir a punt la formació dels professionals i, per tant, tenir-ho tot llest per actuar en cas de necessitat. «Moltes vegades aquest esforç és invisible, però és imprescindible i fonamental», va considerar. En aquest context, va lamentar les 14 persones mortes, les 83 ferides i dues desaparegudes durant la borrasca, a banda de tots els danys arreu de la península. «Reiterem la nostra solidaritat amb els familiars de les víctimes, amb totes les persones afectades», va expressar.



Tres temporals en 9 mesos

L'Aemet va alertar que la freqüència i intensitat de temporals «històrics» sembla haver-se «disparat» des de 2019, ja que el Gloria va convertir-se en el tercer temporal que bat rècords en nou mesos. Concretament, la borrasca va arribar als 86 cm de gruix de neu a Castelló, superant el màxim històric de 80 cm acumulats el 1968, i també va sobrepassar l'altura màxima registrada en onades.