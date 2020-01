Olot liquida les plusvàlues que va deixar en suspensió el 2018 i el 2019

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (JuntsxCat), ha explicat que l'Ajuntament d'Olot ha començat a liquidar les plusvàlues per la compravenda de terrenys de naturalesa urbana que va deixar en suspensió entre mitjans de 2018 i el març de 2019. La plusvàlua és l'impost municipal que grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana d'un pis, local o terreny o qualsevol immoble quan es fa una transmissió, venda, herència o donació.

Torras ha exposat que a partir de l'inici de la crisi immobiliària hi ha persones que acrediten operacions de compravenda de terrenys de naturalesa urbana sense benefici per part del venedor.

La incongruència és que sobre la base de la referència que donava l'Estat als ajuntaments pel cobrament de les plusvàlues sempre sortia que el venedor havia de pagar. Això va fer que molta gent recorregués les plusvàlues i els tribunals dictaminessin a favor seu i en contra dels ajuntaments.

Davant de la situació, va sortir una disposició del Tribunal Constitucional que declara la nul·litat de l'impost de plusvàlues en el cas que els afectats acreditin pèrdues.

La disposició del Constitucional va arribar per la primavera del 2017. El Constitucional va establir que la Llei d'hisendes locals havia de ser modificada però de moment no s'ha fet. Aquesta última circumstància va provocar un buit legal pel qual l'Ajuntament d'Olot va optar per deixar en suspensió plusvàlues que podien ser recorregudes. «Nosaltres quan un ciutadà ens ve i ens diu que no hi ha hagut increment de valor en aquell dia que s'ha comprat o heretat, ho deixem en suspens», ha explicat Torras.

Això no obstant, davant la perspectiva que la modificació de la Llei d'hisendes locals tardarà a sortir perquè és una decisió de molta complexitat, l'Ajuntament d'Olot ha decidit liquidar les plusvàlues que va deixar en suspensió entre el 2018 i el 2019. «L'Ajuntament les aplicarà segons surtin en positiu o en negatiu i la gent sempre pot recórrer», ha puntualitzat Torras.

La liquidació de les plusvàlues de mitjans del 2018 fins a març del 2019 ha provocat un augment de decrets que van ser motiu d'una pregunta del regidor Josep Guix (PSC) en l'últim ple. «En la pàgina de decrets n'hi ha que diuen estimar recurs de baixa acreditada de pèrdua per les plusvàlues», va plantejar Guix.