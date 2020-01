La propietària del lleó de Sant Jaume vol adoptar un gos abandonat al Brasil

Fa poques setmanes, les imatges d'una dona que abandonava un gos petit, d'aspecte desnerit i impedit fins a l'extrem que només es podia moure amb les potes del darrere, van commoure el món. Com molts altres milions d'usuaris de les xarxes socials, la propietària del santuari d'animals de Sant Jaume de Llierca, Mada Simbae, es va indignar. Simbae és coneguda per tenir un lleó al municipi garrotxí.

Commoguda per les imatges, Mada Simbae es va posar en contacte amb una coneguda animalista brasilera anomenada Sonia Correa per iniciar els tràmits per a l'adopció del gos que ja havia estat recollit pel servei de recollida d'animals brasiler. Llavors es va saber que el gos es deia Tin Tin i que el seu abandonament era el resultat d'una baralla de la parella que fins al moment de l'abandó n'havia tingut cura.

Paral·lelament, Mada Simbae, a través de Sonia Correa, s'havia posat en contacte amb l'alcalde de Sao Leopoldo. Simbae es va oferir a adoptar Tin Tin i pagar una pròtesi que li permetés caminar bé. A més, va presentar propostes de col·laboració entre el seu santuari i l'Ajuntament de Sao Leopoldo referents a animals i infants.

L'alcalde de Sao Leopoldo va demanar referències de Mada Simbae i l'Ajuntament de Sant Jaume va enviar una carta de suport a Simbae a Sao Leopoldo. La carta està signada per l'alcalde, Jordi Cargol, i apunta que a Sant Jaume hi ha el centre de Simbae, el qual està catalogat com a nucli zoològic i que l'Ajuntament el considera adequat per atendre un gos en situació difícil com Tin Tin. Això no obstant, ­l'aval de l'Ajuntament de Sant Jaume fins al moment ha estat insuficient.

Simbae considera que l'origen del rebuig a la seva oferta és que el servei de custòdia de Sao Leopoldo ha aprofitat l'embranzida mediàtica de les imatges de l'abandonament per fer una campanya per a l'adopció d'animals amb la imatge de Tin Tin.

Opina que la campanya d'adopció de Sao Leopoldo està lligada a la campanya electoral de l'alcalde. La propietària del santuari de Sant Jaume critica que mentrestant Tin Tin, segons el seu criteri, ha perdut una gran oportunitat de viure ­millor al santuari d'animals que ella té al terme de Sant Jaume de Llierca.