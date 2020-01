Setmana reivindicativa dels educadors socials que demanen millores a Infància

Un pressupost més gran per als serveis d'atenció a la infància i l'adolescència, cobrar abans del dia 30 de cada mes i rebre els mateixos sous que els treballadors dels centres públics són les reivindicacions principals que els educadors socials d'entitats del tercer sector han portat aquesta setmana al carrer. La protesta s'allargarà fins divendres, davant la seu de la Generalitat a Girona.

Des de dilluns, professionals que atenen menors tutelats per la Generalitat munten cada dia una gran carpa davant la seu del Govern català amb l'objectiu de denunciar públicament les condicions precàries amb què treballen, la pèrdua de poder adquisitiu que han viscut al llarg de l'última dècada –un 26,89% concretament– o el seguit d'impagaments i de retards que pateixen des de fa mesos, entre altres greuges. Pel que fa a les demores, les entitats per a les que treballen les atribueixen al retard de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) a l'hora de pagar les factures.

A més de denunciar els problemes, el col·lectiu també demana millores com ara que els pressupostos del 2020 ampliïn els recursos per atendre infants i adolescents, que la Generalitat assumeixi les nòmines de treballadors com ells que ara depenen d'organitzacions socials –«amb el mateix salari i conveni que els professionals dels serveis públics», remarquen– i que les aportacions de l'administració als serveis d'atenció a la infància s'incrementin. En resum, defensen «un conveni col·lectiu just».

Tant dilluns com dimarts, diversos monitors de menjador de l'empresa Eurest a les comarques de Girona es van sumar a les protestes, entre altres raons perquè, tal com van afirmar des del sindicat CCOO, «cobren un 33% menys davant el silenci de les administracions».



Professionals en lluita

«Apadrina un educador», «Volem cobrar», «Prou salaris congelats» o «Professionals del tercer sector en lluita» eren alguns dels lemes que es podien llegir ahir a les pancartes exhibides pels manifestants; d'aquests, l'últim dona nom al col·lectiu i també s'ha estampat en samarretes reivindicatives en contra de les retallades pressupostàries.

Les accions continuaran fins divendres i inclouen una concentració diària a dos quarts d'onze del matí davant l'edifici de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra de Girona.