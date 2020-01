Treball dona el 24,5% de les peticions de dependència fetes a Girona

La Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies va acceptar el 24,50% de les 65.966 peticions d'ajuda per dependència que va rebre el 2019 a Girona, ja que, de totes les sol·licituds, la Generalitat va tancar l'any concedint 16.163 prestacions i serveis.

La demanda de valoracions del grau de dependència a l'administració va créixer a les vuit comarques gironines, però l'autorització només ho va fer en cinc: a l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva i la Cerdanya.

El còmput final d'ajudes va augmentar en 437 el 2019 respecte del 2018, i va passar de 15.726 a 16.163. Un increment que és molt més rellevant pel que fa a les peticions, ja que l'any passat van ser 4.573 més que el 2018 –65.966 enfront de 61.394.

El repartiment comarcal no difereix gaire d'un any a l'altre perquè el Gironès continua acumulant el 23,5% de les aportacions; amb el 21,3%, la Selva ha pujat gairebé un punt i el Baix Empordà ha agafat un lleuger avantatge a l'Alt Empordà, mentre que la Garrotxa i el Pla de l'Estany han baixat unes dècimes. En relació amb Catalunya, les concessions de la Llei de la dependència a Girona representen el 9,2%, el percentatge més elevat després de Barcelona i 1,7 punts més que Tarragona,2,4 que Lleida i més del doble que a les Terres de l'Ebre –d'acord amb les àrees territorials en què l'administració divideix el país.

La llei estatal de la dependència es va començar a aplicar fa més d'una dècada, el 2007, i –tal com recorda el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat– dona un marc legal al sistema públic de serveis socials per regular l'atenció i les prestacions a persones dependents.

Les últimes dades oficials mostren que el predomini femení es manté i que les dones representen el 64% de totes les persones gironines que rebien l'ajuda a data de 31 de desembre del 2019.



Més de la meitat, per sobre dels 80

Per edat, més de la meitat dels beneficiaris –8.499– superen els 80 anys, seguits de les franges que van dels 65 als 79 i dels 55 als 64 –amb 3.252 i 1.147, respectivament. El quart bloc més nombrós no és el de la franja següent, que va dels 46 als 54 anys i inclou 853 gironins, sinó la dels 31 als 45, amb 964; una xifra que no està gaire allunyada de les 845 prestacions adjudicades a infants i joves que van dels 3 als 18 anys.

Per grau de dependència, a la majoria de beneficiaris gironins –7.056– se'ls ha adjudicat el grau II de la Llei de la dependència, que és quan es considera severa i l'usuari necessita ajuda per fer activitats diàries bàsiques. El grau I o de dependència moderada supera el III, de gran dependència, per 519 persones –4.813 ciutadans reben les prestacions corresponent al primer i 4.294, al segon.

Les revisions de grau de dependència són una altra dada rellevant de l'any passat, un tràmit que van demanar 4.416 ciutadans gironins i van aconseguir 3.685.