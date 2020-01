Adif no dóna data per reconstruir el pont destrossat pel Gloria entre Malgrat i Blanes

Adif assegura que no hi ha data per reconstruir el pont destrossat pel Gloria entre Malgrat i Blanes.

L'ens ferroviari afirma que els tècnics no han pogut accedir a la zona "amb seguretat" i que llavors s'haurà de fer un estudi.

Aquesta infraestructura va col·lapsar arran de la crescuda del riu Tordera durant el temporal Gloria i Renfe dona un servei alternatiu per carretera que es mantindrà mentre que Adif dugui a terme les tasques de reconstrucció del pont ferroviari que enllaça Malgrat amb Blanes i es finalitzin les tasques de recuperació de les dues vies al tram Maçanet – Blanes.

El temporal Gloria que va afectar les comarques de Girona durant la setmana passada ha deixat una factura de 20 milions en danys a les infraestructures ferroviàries de Catalunya.

L'ens estatal destaca que hi ha 52 zones a Catalunya amb afectacions greus o molt greus i que se centren sobretot entre el nord de Barcelona i la província de Girona. De fet, a les comarques Gironines Adif ha detectat 46 de les 52 zones de més gravetat.

Per pal·liar la situació, Adif continua destinant "tots els recursos humans i materials disponibles" per tal de normalitzar la circulació ferroviària en el menor termini possible. Des del primer moment i en aquells punts on era possible accedir, Adif va iniciar les inspeccions i reparacions necessàries per a reposar les instal·lacions afectades i així poder restablir progressivament la circulació en els diferents trams, asseguren en un comunicat.

Es dóna la circumstància que, durant aquest temporal, els efectes s'han estès per bona part del territori, afectant la pràctica totalitat de les línies d'ample convencional de Catalunya.

Després de les primeres avaluacions i actuacions dels tècnics d'Adif, s'han detectat 52 zones amb danys greus o molt greus en les instal·lacions, que es localitzen a les línies Barcelona-Mataró-Maçanet (14 incidències), Barcelona-Vic-Puigcerdà (18 incidències), Barcelona-Sant Celoni-Portbou (14 incidències), Barcelona-Manresa (1 incidència), Barcelona-Móra la Nova-Saragossa (2 incidències), Barcelona-Vilanova i la Geltrú-Sant Vicenç de Calders (2 incidències), i Barcelona-Vilafranca de Penedès (1 incidència).

El pont del Tordera

Adif assegura que 'ha aconseguit restablir la circulació en tots els trams afectats excepte en el trajecte Malgrat-Blanes. Que està interromput pel col·lapse del pont sobre el riu Tordera, i que, de moment, "es manté sense previsió de restabliment fins que els tècnics d'Adif puguin accedir a la zona amb plenes garanties de seguretat i poder realitzar un estudi detallat de les actuacions necessàries per a reconstruir-lo", subratlla.

Quan s'hagin fet aquests passo, podran fer una previsió "més aproximada" per al restabliment de la circulació en aquest tram.



Tipus d'afectacions

Una de les línies amb major nombre d'incidències per la seva especial orografia és la de Barcelona-Vic-Puigcerdà. Aquí hi ha 18 zones amb incidències. Adif destaca nou despreniments, la caiguda de desenes d'arbres entre la Garriga i Puigcerdà, així com la inundació de túnel de Vic pel desbordament de la riera i problemes de senyalització en diferents punts.

D'altra banda, a la línia Barcelona-Sant Celoni-Portbou, els principals problemes s'han produït sobretot per despreniments, incidències en terraplens i arrossegament de materials.



3 de febrer, doble via

De moment, en el tram Maçanet-Girona se circula amb restriccions en règim de via única i està previst el restabliment del trànsit per la via actualment interrompuda el 3 de febrer.

A la línia del Maresme, l'onatge i el vent han provocat danys a les instal·lacions de senyalització i comunicacions en quatre trajectes diferents, acumulació de sorra i sediments en tres punts més, també hi ha ocupacions de circuits i problemes a la via, a més de desperfectes a la xarxa de fibra òptica. Actualment, la infraestructura està operativa completament des de Barcelona fins a Malgrat de Mar i entre Blanes i Maçanet.



Trens més lents

Les reparacions necessàries i el permanent control obliga, per raons de seguretat, a establir Limitacions Temporals de Velocitat (LTV), que s'aniran suprimint en funció del comportament de les infraestructures. Per tant, els trens van més lents.

Per aquests motius es van establir 37 LTV (16 a la línia Girona-Portbou, 7 a la línia de Mataró, 9 a la línia de Puigcerdà, 4 a la línia de Barcelona-Móra la Nova-Saragossa i 1 a la línia de Manresa) .

Actualment, 22 d'elles ja estan suprimides (6 a la línia Barcelona-Portbou, 6 a la línia de Mataró, 5 a la línia de Puigcerdà i les 4 a la línia Barcelona-Saragossa i la implantada a la línia de Manresa).

De les 15 que estan pendents, nou s'eliminaran abans del 7 de febrer, cinc durant el març i l'altra restant, en el tram Sant Quirze-Ripoll, a l'abril.

En total, Adif ha mobilitzat més de 220 tècnics propis i d'empreses col·laboradores i unes 30 màquines, a més de camions i altres tipus de maquinària.