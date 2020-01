Chacón diu que l'aeroport de Girona és "una infraestructura estratègica" pel territori

La consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha reafirmat "el compromís" del Govern amb l'aeroport de Girona i l'ha qualificat com "una infraestructura estratègica" per a la demarcació. En aquest sentit, Chacón ha assegurat que la Generalitat acompanyarà als ajuntaments i la Diputació de Girona en la lluita per mantenir l'activitat a la terminal gironina i, d'aquesta manera, dinamitzar el sector turístic.

Per altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha demanat suport a les administracions per refer les destrosses del temporal a la demarcació. De tota manera, Fàbrega ha insistit en buscar solucions amb la mirada posada "en les properes dècades", perquè "és segur que vindrà" un altre temporal.