Feministes d'Olot obren caixa de resistència per les víctimes de violència masclista

El Moviment Feminista de la Vaga del 8M a la Garrotxa ha anunciat la creació d'una caixa de resistència per finançar el suport legal i acompanyament psicològic a les víctimes d'agressions masclistes. Fonts del Moviment han concretat que les últimes agressions denunciades a Olot i la vulnerabilitat econòmica d'algunes de les víctimes les han motivat a obrir la caixa de resistència. A més, membres del Moviment han indicat que se senten desprotegides davant de l'Administració i la societat.

En aquesta línia, des de l'entitat asseguren que hi ha dues denúncies per violació a Olot. En una d'elles la presumpta víctima ha d'afrontar un judici per injúries i calúmnies el pròxim 5 de febrer. Segons la portaveu, hi ha una segona denúncia de violació que és investigada per la policia.

A més, ha explicat que el moviment feminista es queixarà de la foscor que hi ha al Firalet a la nit per causa de la debilitat de l'enllumenat públic. El 17 de de gener, segons ella i segons va transcendir a les xarxes socials, va tenir lloc una agressió verbal enmig de la foscor del Firalet: «Dues noies tornaven a casa i un home se'ls va acostar i els va començar a dir obscenitats», apunten fonts de l'associació. Les noies van haver de trucar a un familiar perquè les anés a buscar i les acompanyés a casa. Les feministes plantegen que el Firalet és un lloc molt cèntric, on per força la gent ha de passar de nit. El cas del Firalet va ser esmentat a l'últim ple d'Olot per part del portaveu de la CUP, Lluís Riera.

El Moviment valora que en moltes ocasions les víctimes d'agressions sexuals no disposen de recursos per pagar advocats i que han d'afrontar les denúncies amb el torn d'ofici. Segons apunta l'entitat, amb la caixa de resistència podran pagar lletrats especialitzats, psicòlegs i els altres agents que necessitin per ajudar-les i acompanyar-les en el procés. El grau de col·laboració de la caixa de resistència es decidirà a les assemblees de l'organització.

Diu el Moviment que en la caixa de resistència participen la major part d'organitzacions feministes de la Garrotxa i també sindicats i partits polítics d'esquerres, com ara Alliberem-nos, la Dalla, la CNT i l'Ateneu. Per tal de començar a fer caixa han organitzat cinc actes previs a la vaga del 8 de març. El primer acte serà la presentació del llibre Tal com raja: reflexions anarcofeministes, de Mireia Redondo, el dia 1 de febrer a les 18 hores, al local social de la CNT. El segon serà una concentració de suport a una noia que ha d'afrontar un judici d'injúries i calúmnies, el dia 5 de febrer a les 9 hores als jutjats d'Olot. Aquest judici es va ajornar el dia 3 de gener per la falta d'un testimoni i es va tornar a ajornar el 23 de gener per causa del temporal Gloria.

El tercer acte serà l'escenificació de la perfomance «el violador ets tu». La faran el diumenge 16 de febrer, al Firal Petit. Hi haurà un vermut feminista. El quart acte serà un Carnestoltes popular, el dissabte 29 de febrer, a partir de les 23 hores, a la plaça Capdenmàs. El cinquè i últim acte serà el Dia de la Dona Treballadora, el diumenge dia 8 de març.



Un àpat de cent dones

Des de la coordinadora de la Garrotxa de la vaga del 8M han explicat que l'organització de la caixa de resistència compta amb unes setanta afiliades, de les quals trenta assisteixen a les reunions amb regularitat. I han recordat, en aquesta línia, que en el dinar de la vaga del 8M de l'any passat es van aplegar més de 100 dones; això no obstant, la manifestació que va recórrer els carrers d'Olot va reunir unes 2.000 persones. Des del Moviment expliquen que el pròxim 8M cau en diumenge, per la qual cosa opinen que, si fa bon temps, els actes i manifestacions de la vaga reuniran molta gent.