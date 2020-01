El Govern obvia el nou Trueta en el pressupost del 2020

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 destina 96,13 milions d'euros a inversions a les comarques gironines, un 9,6% del total de Catalunya. Cap, però, anirà destinat al projecte del futur hospital Josep Trueta que, això no obstant, rebrà quantioses inversions els propers tres anys per ampliar, per exemple, l'actual planta d'Oncologia. La previsió que el Govern en els nous comptes passa per injectar uns 11 milions d'euros a aquest servei, cosa que fa pensar que el projecte del nou hospital, ja es faci a Girona o Salt, va per a llarg. La partida prevista per al 2020 preveu 3,23 milions fer obres a urgències, ampliar el bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncològic o ampliar l'UCI pediàtrica i de neonatologia. I aquí, les projeccions per a propers exercicis també incrementen significativament la dotació per a aquest projectes (destinant-hi més de 6 milions el 2021, per exemple).

De tots els projectes inclosos en els comptes, destaquen sobretot inversions en carreteres. La més important és la millora de la C-66 al Pla de l'Estany, que s'endú més de 12,1 milions. A més, el Govern també continua la millora de la «carretera de la vergonya»: destina 1,04 milions a les obres de l'N-141e entre Bescanó i Anglès, però preveu fer-hi inversions milionàries en propers exercicis. A l'Alt Empordà, els comptes per a aquest 2020 destinen 4,29 milions per a les obres a la logis intermodal del Far-Vilamalla, que ha de fer arribar l'ample europeu a la terminal.

Els comptes de la Generalitat per a aquest 2020 suposen un increment substancial de la inversió al territori respecte als del 2017, els últims que el Parlament va aprovar. I, en aquest cas, la principal aposta del govern català seran les carreteres. En concret, es preveu la millora de la C-66 al seu pas pel Pla de l'Estany, entre Cornellà del Terri, Serinyà i Sant Ferriol. Les diferents partides que s'hi destinen sumen més de 12,12 milions. A més, els comptes també preveuen 3,97 milions per a la millora de la GI-633, al tram entre el Gironès i el Baix Empordà que s'estén entre l'enllaç de l'N-II a Sant Julià de Ramis i fins a Verges (passant per Cervià, Sant Jordi Desvalls i Colomers). I per últim, en carreteres, també cal destacar la millora de l'N-141e, la coneguda com a «carretera de la vergonya». La Generalitat ha pressupostat 1,045 milions aquest 2020 per continuar les obres entre Bescanó i Anglès. Però els comptes, per primer cop, també fan una projecció de futur, i preveuen que en propers exercicis aquesta quantitat s'enfili significativament, destinant més de 16,7 milions a aquest tram fins al 2022).

Els comptes del Govern també continuen estenent la xarxa de vies verdes al territori. Aquí destaquen els 1,57 milions per estendre la via del Ter entre Sant Joan de les Abadesses i Vilallonga de Ter. En Educació, el projecte destina 3,8 milions al nou institut de Vilablareix, 1,64 per al nou institut de Caldes i 1,07 milions per a l'ampliació i reforma del Josep Brugulat de Banyoles.Al Gironès, la Generalitat també preveu invertir 846.500 euros per a l'ampliació de l'escola El Gegant del Rec de Salt. I en aquesta comarca, Educació destina una partida conjunta de 13.288,38 euros per als instituts Ermessenda i Sarrià de Ter (en mòduls prefabricats i al casal bisbe Cartanyà). Als comptes, però, no s'hi veu cap partida específica per al projecte del futur Ermessenda a l'antiga Simon.