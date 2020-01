Pomeres arrencades, camps de cereals inundats i camins impracticables

El pas del Gloria ha fet al camp i a la ramaderia gironines i els danys s'estimen en un primer balanç en 1,92 milions d'euros. La comarca més afectada és la del Baix Empordà. La riuada del Ter va arrasar unes 10 hectàrees de pomeres i el Agricultura calcula que n'hi ha 300 més que van inundar-se. Són camps propers al riu. L'afectació més important a la ramaderia l'ha patida una granja de pollastres de Torroella. La crescuda del Ter va ofegar 22.000 pollets de quatre dies.

Al Gironès, Agricultura estima que el Gloria va fer danys al sector per valor de 388.500 euros. La part més important dels estralls –fins a 277.000 euros- se l'emporten els camins que donen accés als camps. Principalment, els de l'entorn de la Sèquia Vinyals, els de la zona de Bescanó, Salt i Vilablareix, i els de la part de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter o Sant Jordi Desvalls. A la Selva, el Gloria va provocar estralls a l'agricultura i a la ramaderia de la comarca per valor de 201.000 euros. A l'Alt Empordà, els danys al sector es calculen inicialment en 187.000 euros. Hi ha camins dels marges de la Muga impracticables, es van inundar 300 hectàrees de pomeres, entre altres. Per últim, al Pla de l'Estany, el temporal ha causat danys per valor de 100.000 euros. Principalment, als cultius. Ha inundat 400 hectàrees de conreus d'hivern. A tot aquest inventari, i fins arribar als 1,92 milions, s'hi sumen també les pèrdues que ha patit el sector dels viveristes -més de 300.000 euros.