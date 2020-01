Sense data per refer el pont del tren destrossat pel «Gloria» a Blanes

Entre les destrosses del temporal Gloria que més titulars han generat hi ha els dos ponts -ferroviari i viari- que van quedar fets miques a Blanes després de la crescuda del riu Tordera. Les dues infraestructures han quedat totalment inutilitzades.

Els conductors que fins ara agafen el pont viari per anar de Blanes a Malgrat de Mar per aquesta carretera antiga tenen una altra via alternativa. Però els usuaris del tren s'han quedat sense servei ferroviari. Per anar de Blanes fins al Maresme, l'opció que tenen és agafar el transport alternatiu que els proporciona Renfe: un servei d'autobusos, que com diu la companyia es mantindrà fins que es finalitzin les tasques de reconstrucció del pont.

Aquest transport alternatiu hauria de ser temporal ja que, la setmana passada, el conseller de Territori, Damià Calvet, va assegurar que la via del tren estarà tallada entre la Selva i el Maresme pel col·lapse del pont durant un període d'entre sis i nou mesos.

Ahir, en canvi, Adif -l'ens ferroviari encarregat de la infraestructura- va assegurar que no hi ha data per reconstruir el pont destrossat pel Gloria entre Malgrat i Blanes. En un comunicat va assegurar que els tècnics encara no han pogut accedir a la zona «amb seguretat» i que, un cop ho facin, llavors s'haurà de fer un estudi.

Concretament, Adif subratlla que a les comarques de Girona ha aconseguit restablir la circulació en tots els trams afectats excepte en en el tram Malgrat-Blanes pel col·lapse del pont sobre el riu Tordera. De moment, afirma que «es manté sense previsió de restabliment fins que els tècnics d'Adif puguin accedir a la zona amb plenes garanties de seguretat i puguin realitzar un estudi detallat de les actuacions necessàries per reconstruir-lo». Quan s'hagin fet aquests passos, asseguren des de l'ens ferroviari, podran fer una previsió «més aproximada» per al restabliment de la circulació en aquest tram.



Girona, molt tocada

El temporal Gloria que va afectar amb molta intensitat les comarques de Girona durant la setmana passada ha deixat una factura de 20 milions en danys a les infraestructures ferroviàries de Catalunya. L'ens estatal destaca que hi ha 52 zones a Catalunya amb afectacions greus o molt greus i que se centren sobretot entre el nord de Barcelona i la província de Girona.

De fet, a les comarques Gironines Adif ha detectat 46 de les 52 zones de més gravetat. Per pal·liar la situació, l'ens ferroviari destaca que continua destinant «tots els recursos humans i materials disponibles» per tal de normalitzar la circulació ferroviària en el menor temps possible.

Assegura que des del primer moment i en aquells punts on era possible accedir després dels estralls del temporal, Adif va iniciar les inspeccions i reparacions per poder restablir progressivament la circulació en els diferents trams afectats.

Després de les primeres avaluacions i actuacions dels tècnics, aquests han detectat 52 zones amb danys greus o molt greus en les instal·lacions ferroviàries de tot Catalunya.

Els punts on es troben les afectacions són els següents: les línies Barcelona-Mataró-Maçanet (14 incidències), Barcelona-Vic-Puigcerdà (18 incidències), Barcelona-Sant Celoni-Portbou (14 incidències), Barcelona-Manresa (1 incidència), Barcelona-Móra la Nova-Saragossa (2 incidències), Barcelona-Vilanova i la Geltrú-Sant Vicenç de Calders (2 incidències), i Barcelona-Vilafranca de Penedès (1 incidència).

Una de les línies amb més nombre d'incidències per la seva especial orografia és la de Barcelona-Vic-Puigcerdà. Aquí hi ha 18 zones amb incidències considerables. Aquestes afectacions consten de nou despreniments, la caiguda de desenes d'arbres entre la Garriga i Puigcerdà, així com la inundació de túnel de Vic pel desbordament de la riera i problemes de senyalització en diferents punts.



Despreniments

D'altra banda, a la línia Barcelona-Sant Celoni-Portbou, els principals problemes s'han produït sobretot per despreniments, incidències en terraplens i arrossegament de materials.

Hi ha un tram gironí que va patir afectacions molt destacades. Es tracta del que va entre les estacions de Maçanet i Girona. En aquests moments, només hi circulen els combois en règim de via única, cosa que els fa alentir el seu pas. Adif ahir va anunciar que després de fer les actuacions necessàries està previst que el dia 3 de febrer ja es pugui restablir el trànsit per la via actualment interrompuda i, per tant, que els trens ja puguin circular com ho fan habitualment.

El temporal Gloria també ha causat destrosses en altres línies ferroviàries de Catalunya. Una de les que ha patit més les conseqüències del Gloria és la coneguda com a línia del Maresme. Aquí l'onatge i el vent va causar danys a les instal·lacions de senyalització, també en les comunicacions, hi va haver acumulació de sorra i sediments en tres punts del trajecte, ocupacions de circuits i problemes a la via, a més de desperfectes a la xarxa de fibra òptica.

Actualment, la infraestructura està operativa completament des de Barcelona fins a Malgrat de Mar i entre Blanes i Maçanet. En canvi, entre Malgrat i Blanes, no hi ha vies ja que el tren que passa per sobre de la Tordera va col·lapsar arran de l'increment del cabal.



Trens més lents

Les reparacions necessàries i el permanent control obliga, per raons de seguretat, a establir limitacions temporals de velocitat (LTV), que s'aniran suprimint en funció del comportament de les infraestructures. Per tant, els trens van més lents en alguns trams afectats. Hi ha quinze punts de la xarxa ferroviària catalana on encara hi ha aquestes limitacions temporals de velocitat.

Adif assegura que nou s'eliminaran abans del 7 de febrer, cinc durant el març i la resta -que corresponen al tram Sant Quirze-Ripoll-, el mes d'abril.

En total, l'administrador d'Infraestructures ha mobilitzat més de 220 tècnics propis i d'empreses col·laboradores i unes 30 màquines, a més de camions i altres tipus de maquinària per pal·liar i reparar els efectes del temporal.



Destrosses a les vies verdes

Les destrosses del Gloria a les vies verdes de les comarques de Girona ascendeixen a 1,1 milions. Les principals actuacions consistiran a refer el pont de la riera d'Osor i la plataforma de la via al Pasteral. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, organisme de la Diputació de Girona que gestiona rutes, ha fet una primera valoració i destaca que cal reparar els principals punts amb destrosses per poder garantir la seguretat dels usuaris.

Les afectacions se centren en cinc grans àrees de treball: reconstruir el pont d'Anglès - la Cellera, que va col·lapsar pel trencament d'un pilar; refer la plataforma de la via al Pasteral desapareguda per les inundacions; enretirar les esllavissades, que van afectar especialment la ruta del Ferro i del Carbó (Ripoll - Sant Joan de les Abadesses) i la ruta del Carrilet I (Olot - Girona); arranjar forats al ferm i reposar sauló en més de 20 quilòmetres de rutes i reposar esculleres i murs de contenció, entre altres. La ruta Pirinexus ha quedat malmesa i fins i tot tallada en trams de l'Empordà.

Al Gironès, la factura que s'ha donat a conèixer fins ara suma 9,9 milions. D'aquests, 7,5 milions corresponen als ajuntaments i la resta són desperfectes comptabilitzats en l'àmbit privat.